Появилось видео момента жесткого столкновения автомобилей в Мамонтово

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии

14 октября 2025, 13:45, ИА Амител

Момент серьезного ДТП в селе Мамонтово попал на камеры видеонаблюдения. Как сообщили в Госавтоинспекции по Алтайскому краю, авария произошла после того, как водитель Toyota Crown выехал на встречную полосу в неположенном месте.

По предварительным данным, молодой человек, не имеющий водительских прав, двигался со стороны улицы Захарова в направлении федеральной трассы А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан. На запрещенном для обгона участке он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Largus, за рулем которого находился мужчина 1975 года рождения, выполнявший поворот налево.

В результате столкновения водитель Lada Largus получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Обстоятельства происшествия уточняются, проводится проверка.

Гость
Гость

14:02:36 14-10-2025

Идиот на Субару

Гость
Гость

14:46:47 14-10-2025

Гость (14:02:36 14-10-2025) Идиот на Субару...
Здесь великолепны все: "олимпийское" спокойствие людей на обочине, абсолютное равнодушие проехавшего и не остановившегося свидетеля, дебилизм водителя Лады Ларгус, непонятно что хотевшего сотворить на дороге в столь неторопливом темпе перегородив её, и "Шумахер" врезавшийся в него.

Гость
Гость

17:15:27 14-10-2025

Гость (14:46:47 14-10-2025) Здесь великолепны все: "олимпийское" спокойствие людей н... Блистательный коммент, и главное все в точку (ох уж эти левые повороты да праворукие водилы...)

Гость
Гость

14:03:32 14-10-2025

* На Крауне, простите.

