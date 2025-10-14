Появилось видео момента жесткого столкновения автомобилей в Мамонтово

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии

14 октября 2025, 13:45, ИА Амител

Момент серьезного ДТП в селе Мамонтово попал на камеры видеонаблюдения. Как сообщили в Госавтоинспекции по Алтайскому краю, авария произошла после того, как водитель Toyota Crown выехал на встречную полосу в неположенном месте.

По предварительным данным, молодой человек, не имеющий водительских прав, двигался со стороны улицы Захарова в направлении федеральной трассы А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан. На запрещенном для обгона участке он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Largus, за рулем которого находился мужчина 1975 года рождения, выполнявший поворот налево.

В результате столкновения водитель Lada Largus получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Обстоятельства происшествия уточняются, проводится проверка.