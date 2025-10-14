Появилось видео момента жесткого столкновения автомобилей в Мамонтово
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии
14 октября 2025, 13:45, ИА Амител
Момент серьезного ДТП в селе Мамонтово попал на камеры видеонаблюдения. Как сообщили в Госавтоинспекции по Алтайскому краю, авария произошла после того, как водитель Toyota Crown выехал на встречную полосу в неположенном месте.
По предварительным данным, молодой человек, не имеющий водительских прав, двигался со стороны улицы Захарова в направлении федеральной трассы А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан. На запрещенном для обгона участке он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Largus, за рулем которого находился мужчина 1975 года рождения, выполнявший поворот налево.
В результате столкновения водитель Lada Largus получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Обстоятельства происшествия уточняются, проводится проверка.
14:02:36 14-10-2025
Идиот на Субару
14:46:47 14-10-2025
Гость (14:02:36 14-10-2025) Идиот на Субару...
Здесь великолепны все: "олимпийское" спокойствие людей на обочине, абсолютное равнодушие проехавшего и не остановившегося свидетеля, дебилизм водителя Лады Ларгус, непонятно что хотевшего сотворить на дороге в столь неторопливом темпе перегородив её, и "Шумахер" врезавшийся в него.
17:15:27 14-10-2025
Гость (14:46:47 14-10-2025) Здесь великолепны все: "олимпийское" спокойствие людей н... Блистательный коммент, и главное все в точку (ох уж эти левые повороты да праворукие водилы...)
14:03:32 14-10-2025
* На Крауне, простите.