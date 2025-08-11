НОВОСТИОбщество

"Мария-Ра" судится с производителем за бренд "Плати меньше – живи лучше"

Суммарно хотят взыскать около 100 тыс. рублей

11 августа 2025, 08:30, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru
Как следует из материалов дела, размещенных в картотеке Арбитражного суда, предметом спора стало использование бренда бюджетных продуктов "Плати меньше – живи лучше", который принадлежит сети "Мария-Ра".

В исковом заявлении "Розница К-1" утверждает, что "Сибирские мясные продукты" нарушили исключительные права на товарный знак, выпуская продукцию с маркировкой ПМЖЛ. Компания требует признать такие действия незаконными.

Кроме того, истец заявляет, что производитель вводит потребителей в заблуждение относительно состава продукции, маркированной аббревиатурой ПМЖЛ. "Розница К-1" настаивает, что фактический состав этих товаров не соответствует заявленному.

В рамках исковых требований компания запрашивает:

  • 5000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака;
  • 50 000 рублей в качестве возмещения убытков;
  • дополнительно 45 000 рублей штрафа.

Общая сумма финансовых требований к "Сибирским мясным продуктам" составляет 100 000 рублей.

Новосибирскому производителю теперь предстоит дать объяснения по существу предъявленных претензий в рамках судебного процесса. 

Комментарии 14

Элен без ребят
Элен без ребят

08:39:39 11-08-2025

а точно ещё ноль нигде не потерялся? получается, что МРа судится за размер статистической погрешности? ну это даже как- то неприлично.
и что это за штрафы в 5 тыс. рублей?

  5
Ответить
ыть
ыть

08:51:57 11-08-2025

Кроме кабачковой икры из ПМЖЛ ничего есть невозможно.

  5
Ответить
Гость
Гость

09:01:35 11-08-2025

Когда введут уголовные статьи за качество продаваемых продуктов магазинами? Давно пора спросить с никчемного ритейла за качество! Уронили продукты питания ниже ширпотреба , и все бесплатно им давай , все на реализацию на пол года!

  19
Ответить
Гость
Гость

09:57:19 11-08-2025

Гость (09:01:35 11-08-2025) Когда введут уголовные статьи за качество продаваемых продук... Ритейл тут причём? Вопрос надо адресовать производителям, которые пишут одно, а производят совсем другое.

  -7
Ответить
Гость
Гость

11:17:34 11-08-2025

Гость (09:57:19 11-08-2025) Ритейл тут причём? Вопрос надо адресовать производителям, ко...
притом, что выставляют требование к продукции, чтобы стоила не больше определенной суммы. вот производители и стараются удешевить продукт за счет качества, конечно. я про разные рецептуры колбасы, например, для разных сетей знаю уже лет пятнадцать. вот так-то, товарищи

  2
Ответить
Гость
Гость

14:53:32 11-08-2025

Гость (09:57:19 11-08-2025) Ритейл тут причём? Вопрос надо адресовать производителям, ко...
притом что это уже стала аксиома - особенно на данной сети видно, чем больше становилось магазинов тем ниже падало качество продуктов, т.к. им выгоднее работать только с крупными поставщиками товаров, с мелкими они не связываются, от чего страдают и потребители и малый бизнес. Почему то работать по схеме - поставщик на свой район они не хотят, менее выгодно и заморочено.

  2
Ответить
Гость
Гость

11:15:18 11-08-2025

Гость (09:01:35 11-08-2025) Когда введут уголовные статьи за качество продаваемых продук...
да, они любят обкладывать поставщиков непомерными обязательствами. а когда отказываешься с ними работать, очень удивляются... как так, нам таким красивым и отказали?))))))))))

  8
Ответить
Гость
Гость

09:21:46 11-08-2025

правильный лозунг Плати меньше, живи меньше

  6
Ответить
Гость
Гость

10:29:51 11-08-2025

Гость (09:21:46 11-08-2025) правильный лозунг Плати меньше, живи меньше... Плати больше, живи меньше.

  11
Ответить
Гость
Гость

14:17:55 11-08-2025

Гость (09:21:46 11-08-2025) правильный лозунг Плати меньше, живи меньше... Плати Много Живи Мало

  0
Ответить
Гость
Гость

10:48:47 11-08-2025

Одна тошниловка судится с другой.

  5
Ответить
Гость
Гость

10:53:01 11-08-2025

Walmart до Марии-РА: "Save money. Live better."

Но. Будем честны, все основные велосипеды в мире уже изобретены на 100 раз и придумать что-то оригинальное, понятное и благозвучное - нереально.

  -3
Ответить
Гость
Гость

11:34:37 11-08-2025

А разве это уникальные слова какие-то, охраняемые? Почему нельзя использовать? Или производитель использовал уникальное графическое изображение товарного знака? Просто автор статьи все в кучу намешал и бренд и товарный знак и аббревиатура ПМЖЛ, маркировка ПМЖЛ. Что зарегистрировано в Роспатенте? (товарный знак - графический?). аббревиатура ПМЖЛ? Что?.....

  2
Ответить
Гость
Гость

17:08:58 11-08-2025

Алла победит, она ОЧЕНЬ крутой спец

  -2
Ответить
