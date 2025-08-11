"Мария-Ра" судится с производителем за бренд "Плати меньше – живи лучше"

Суммарно хотят взыскать около 100 тыс. рублей

11 августа 2025, 08:30, ИА Амител

Как следует из материалов дела, размещенных в картотеке Арбитражного суда, предметом спора стало использование бренда бюджетных продуктов "Плати меньше – живи лучше", который принадлежит сети "Мария-Ра".

В исковом заявлении "Розница К-1" утверждает, что "Сибирские мясные продукты" нарушили исключительные права на товарный знак, выпуская продукцию с маркировкой ПМЖЛ. Компания требует признать такие действия незаконными.

Кроме того, истец заявляет, что производитель вводит потребителей в заблуждение относительно состава продукции, маркированной аббревиатурой ПМЖЛ. "Розница К-1" настаивает, что фактический состав этих товаров не соответствует заявленному.

В рамках исковых требований компания запрашивает:

5000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака;

50 000 рублей в качестве возмещения убытков;

дополнительно 45 000 рублей штрафа.

Общая сумма финансовых требований к "Сибирским мясным продуктам" составляет 100 000 рублей.

Новосибирскому производителю теперь предстоит дать объяснения по существу предъявленных претензий в рамках судебного процесса.