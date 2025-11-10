Основатель торговой сети "Мария-Ра" Александр Ракшин переоформил активы на семью
По мнению экспертов, такие шаги типичны для семейных холдингов и обычно связаны с вопросами наследования и защиты собственности
10 ноября 2025, 17:35, ИА Амител
Александр Ракшин, владелец одной из крупнейших продуктовых сетей Сибири "Мария-Ра", вышел из состава собственников компании, управляющей недвижимостью холдинга. Согласно данным ЕГРЮЛ, 6 ноября он передал свои доли в ООО "Мария-Ра" супруге Галине и детям – Алле и Евгению, которые теперь владеют бизнесом в равных долях. При этом Ракшин сохранил за собой пост генерального директора, пишет "Коммерсантъ".
Эксперты расценивают эту операцию как часть долгосрочного планирования и оптимизации активов, а не как смену бизнес-стратегии. По мнению гендиректора Atomic Capital Александра Зайцева, такие шаги типичны для семейных холдингов и обычно связаны с вопросами наследования и защиты собственности.
По данным СПАРК, основная деятельность ООО "Мария-Ра" – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Компания владеет 12 объектами недвижимости общей площадью 10,2 тыс. кв. м и правами аренды 14 объектов площадью около 30,4 тыс. кв. м в Кемеровской, Томской областях, Республике Алтай и в Алтайском крае. Это одна из крупнейших по выручке компаний, связанных с семьей Ракшиных. По итогам 2024 года выручка ООО "Мария-Ра" выросла на 4,1% год к году, до 10,5 млрд руб., чистая прибыль – на 2,3%, до 5,4 млрд руб.
17:42:56 10-11-2025
Здравсвуй дружный Дом престарелых !
17:45:54 10-11-2025
Супруге Галине))
17:54:29 10-11-2025
У них всего лишь 26 объектов в собственности и в аренде?
Точно ли?
18:01:26 10-11-2025
Сколько овощей и фруктов у них сгнивает, а рыба желтеет и сохнет, а молоко коровкино (у них продаётся) сбавили вес с 900 грамм до 800,...
18:04:34 10-11-2025
в случае смерти, не нужно будет бешеные деньги платить нотариусу.
18:19:38 10-11-2025
Миллиарды чистой прибыли, конечно, такие наценки делают на продукты.
18:30:17 10-11-2025
Вот ради прикола, какая ЗП у него на должности гендира?
18:45:19 10-11-2025
Дробление бизноса...ещё ни кто не отменял !!! Браво ...
22:21:32 10-11-2025
Гость 1 (18:45:19 10-11-2025) Дробление бизноса...ещё ни кто не отменял !!! Браво ...... Какое ж это дробление? Было 4 собственника, стало 3. Укрупнение долей на лицо.
18:48:42 10-11-2025
Повеселился в мире бизнеса, теперь можно и на покой с удочкой не реке, больших средств на это, не нужно, а главное! Дольше проживет.
19:33:35 10-11-2025
Мож какие косяки вскрылись про приватизацию. Чтобы не отобрали, "я не я, кобыла не моя"
19:38:27 10-11-2025
Этожж не спроста...
20:16:37 10-11-2025
При выручке 10 млрд чистая прибыль 5 млрд? На эти два русских процента и живет?
20:20:58 10-11-2025
Ребят, человеку 74 года. Такой возраст, когда надо быть готовым к передаче дел.
Отстаньте от него, пусть немного отойдет от дел и отдохнет.
Ну а когда случится неизбежное, чтобы бизнесы колом не встали.
21:08:50 10-11-2025
Гость (20:20:58 10-11-2025) Ребят, человеку 74 года. Такой возраст, когда надо быть гото... Я вот тоже. Наворованный. Да он сам мне морковку в магазине на Советской в 90-х взвешивал.
20:56:58 10-11-2025
Он вспомнил, что в гробу карманов нет. С собой ничего не забрать. Да и то что собрано у народа уйдет к молодым более ушлым комерсантам. Внуки и правнуки наврядли чем-то владеть будут к 50 годам.
21:52:32 10-11-2025
Вот и всё...
Кто вспомнит, добрым словом ???
22:22:56 10-11-2025
Вот Вы что смеётесь что ли здесь всё? Крупное предприятие...🤣
Вот заринский Алтай кокс производит 13% российского кокса, это крупное предприятие. Рубцовская обогатительная фабрика производит 1% всего мирового свинца, это крупное. Алтайвагон все таки.
А розница-к что это? Перепродажа? И что?
11:54:20 11-11-2025
Клара (22:22:56 10-11-2025) Вот Вы что смеётесь что ли здесь всё? Крупное предприятие...... Видимо Уол-Март ничего не скажет Вам.
22:23:52 10-11-2025
Чистая прибыль в половину от дохода? Неслабо! Налог на сверхприбыль платим?
23:01:05 10-11-2025
Все комментаторы только в карман заглянули. И не один не написал что сделал этот великий человек.
23:03:31 10-11-2025
Почитал комменты. Люди вас жаба не задушит. Александр великий человек в алтайском крае. Я не знаю его возможно есть и плохие стороны у этого человека. Но то что он создал не одну трассы здоровья и подерживает спорт это о многом говорит о человеке. Другой бы удавился бы за копейку. Александр в масштабах края это как Сергей Галицкий в масштабах нашей огромной страны. Уважение этим людям
23:11:31 10-11-2025
Типа когда самого прищучат компетентные органы за махинации, то "нажитое непосильным трудом" уже не конфискуют, ибо собственность к тому времени юридически "сменит" владельца?
09:45:52 11-11-2025
В отличии от многих комментаторов отношусь к людям из бизнеса с большим уважением. Ракшин создал крупную торговую сеть, которую можно встретить и в Кемеровской области и в Новосибирской, да и в Горном Алтае люди с большим удовольствием затариваются в этой сети. Это эпоха. За трассу здоровья огромное спасибо. В выходные дни там людно и это очень круто.
14:31:36 11-11-2025
Меня ни раз спасала от голода Мария Ра своими лояльными ценамм на крупу и макароны. Всегда там беру сахар, и крупы. Благодарю.
14:33:36 11-11-2025
15:08:13 11-11-2025
Я, как пенсионер, постоянно пользуюсь акцией - скидка десять процентов. Есть свой набор продуктов, который позволяет скрасить нынешнее чудовищное положение последних лет.
20:04:41 11-11-2025
Когда их уже закроет, антимонопольная служба или санпин, в магазинах полная антисанитария от тараканов, мышей и червей в магазинах, знаю от того что работал в нескольких в Томске.