Основатель торговой сети "Мария-Ра" Александр Ракшин переоформил активы на семью

10 ноября 2025, 17:35, ИА Амител

Александр Ракшин, основатель сети "Мария-Ра" / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Александр Ракшин, владелец одной из крупнейших продуктовых сетей Сибири "Мария-Ра", вышел из состава собственников компании, управляющей недвижимостью холдинга. Согласно данным ЕГРЮЛ, 6 ноября он передал свои доли в ООО "Мария-Ра" супруге Галине и детям – Алле и Евгению, которые теперь владеют бизнесом в равных долях. При этом Ракшин сохранил за собой пост генерального директора, пишет "Коммерсантъ".

Эксперты расценивают эту операцию как часть долгосрочного планирования и оптимизации активов, а не как смену бизнес-стратегии. По мнению гендиректора Atomic Capital Александра Зайцева, такие шаги типичны для семейных холдингов и обычно связаны с вопросами наследования и защиты собственности.

По данным СПАРК, основная деятельность ООО "Мария-Ра" – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Компания владеет 12 объектами недвижимости общей площадью 10,2 тыс. кв. м и правами аренды 14 объектов площадью около 30,4 тыс. кв. м в Кемеровской, Томской областях, Республике Алтай и в Алтайском крае. Это одна из крупнейших по выручке компаний, связанных с семьей Ракшиных. По итогам 2024 года выручка ООО "Мария-Ра" выросла на 4,1% год к году, до 10,5 млрд руб., чистая прибыль – на 2,3%, до 5,4 млрд руб.



