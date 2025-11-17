Умер известный барнаульский музыкант, основатель рок-группы The 9 Сергей Лазорин
Музыкант ушел на 64-м году жизни после продолжительной болезни
17 ноября 2025, 17:30, ИА Амител
После продолжительной и тяжелой болезни скончался лидер барнаульской группы The 9 ("Девятки") Сергей Лазорин. Об этом сообщает "Алтапресс".
Лазорина без преувеличения можно назвать легендой алтайской музыки. Именно он стоял у истоков барнаульского рока. В 1980-х и 90-х годах "Девятка" была постоянным участником фестивалей "Рок-периферия" и "Рок-Азия". В то время Барнаул стал местом, куда съезжались на выступления ведущие рок-музыканты со всей страны.
В последние годы Лазорин серьезно болел. Несмотря на недуг, он регулярно выступал на улице Мало-Тобольской и в барнаульском парке "Изумрудный", радуя горожан исполнением джазовых песен. Помимо этого, еще весной здесь был организован благотворительный концерт, в котором приняли участие многие музыканты города. Все собранные средства были отправлены на лечение Сергея Лазорина.
Многие деятели культуры уже отреагировали на новость об уходе музыканта. Известный арт-критик Вадим Климов объяснил ИА "Атмосфера", почему Лазорин первым в Барнауле запел современную музыку.
«Это были не каверы зарубежных групп, не песни советских композиторов, а его собственные, которые были понятны и доступны нашему, тогда еще советскому гражданину. Его рок был настоящим. "Поставьте меня в чемодан, научите меня жить красиво", – пел он в 1985 году. Все 40 лет он был первым рокером в Барнауле. Лазорин – истинный рок-музыкант, прошедший все стадии от неизвестности и репетиций в каморке до крупных рок-фестивалей в Москве. Он пел в популярных клубах в самый разгар клубной культуры. Он каждую неделю выступал на танцах. Под его песни танцевали все: и рокеры, и ресторанная публика. Он зажигал на турбазе, и по Катуни неслось "Вверх по реке в Онгудай". Эта композиция стала альтернативным гимном туризма на Алтае. Последние годы исполнитель нашел себя в другой музыке. Он пел джаз и блюз, это были невеселые песни, но добрые и сердечные, таким был сам Сергей Лазорин», – поделился своим мнением с "Атмосферой" арт-критик Вадим Климов.
В 2015 году на сайте amic.ru вышло интервью Сергея Лазорина, в котором он рассказывает о творческих планах и о том, что никогда не собирается завязывать с музыкой. Почитать его можно по ссылке.
17:58:56 17-11-2025
На пенсию только в следующем году 1962 год год рождения. 1963 год в 65 лет.
18:30:51 17-11-2025
Оп-па.
Светлая память.
Знал его с двух сторон - через группу "Первое завтра" Сюра Скаредова и с другой с сыном его одно время вместе работали
18:53:08 17-11-2025
Рекомендую посмотреть клип на песню « по реке в Онгудай» и кулинарную передачу в которой он ….
18:54:44 17-11-2025
ну как же так, Серёга...
😪😪😪
18:55:32 17-11-2025
… есть даже цветная версия клипа»16 тонн»
18:14:22 22-11-2025
Шинник (18:55:32 17-11-2025) … есть даже цветная версия клипа»16 тонн»... В стиле Меглина о ситуации...
Вот и всё. Ещё одного хорошего проводили. Скоро уже некого будет слушать.
Уходят лучшие. А бездарности плодятся и размножаются. Справедливость? Нет, не слышал.
Ещё один кусок эпохи отвалился. Скоро от неё никого не останется.
Царство ему небесное. А нам — слушать его старые записи и помнить.
Светлая память. Жаль, таких больше не делают.
19:33:09 17-11-2025
Земля пухом..
20:34:46 17-11-2025
Да,Серёге нужно должное отдать. Он с Большой Буквы Рокер. Его"Девятка" классная команда.
РОК-н-РОЛЛ Жив!!!
20:55:33 17-11-2025
алкоголизм и цирроз. это увы в таком возрасте организм не простит никому.
21:01:03 17-11-2025
культовая фраза "Барнаул - Столица Мира" и его авторства и Орехова. Классные были творцы, хоть и алкоголики
21:01:42 17-11-2025
Невероятно жаль. Эпоха.
21:39:46 17-11-2025
Земля пухом.
22:00:56 17-11-2025
Прощай, легенда
23:25:10 17-11-2025
Светлая память
08:16:04 18-11-2025
Светлая память!🙏
15:37:17 18-11-2025
Светлая память Сергею выступал с ним в 90 на краевых фестивалях, настоящий рокер без компромиссов. Пусть земля будет пухом. Вот кому надо памятники ставить или улицы называть. Надо помнить чтить наших местных горожан.
10:42:59 27-11-2025
на фото не группа 9, а другая группа Сергея, которая называлась Лазарет