Умер известный барнаульский музыкант, основатель рок-группы The 9 Сергей Лазорин

Музыкант ушел на 64-м году жизни после продолжительной болезни

17 ноября 2025, 17:30, ИА Амител

Группа The 9 /Фото: соцсети Сергея Лазорина

После продолжительной и тяжелой болезни скончался лидер барнаульской группы The 9 ("Девятки") Сергей Лазорин. Об этом сообщает "Алтапресс".

Лазорина без преувеличения можно назвать легендой алтайской музыки. Именно он стоял у истоков барнаульского рока. В 1980-х и 90-х годах "Девятка" была постоянным участником фестивалей "Рок-периферия" и "Рок-Азия". В то время Барнаул стал местом, куда съезжались на выступления ведущие рок-музыканты со всей страны.

В последние годы Лазорин серьезно болел. Несмотря на недуг, он регулярно выступал на улице Мало-Тобольской и в барнаульском парке "Изумрудный", радуя горожан исполнением джазовых песен. Помимо этого, еще весной здесь был организован благотворительный концерт, в котором приняли участие многие музыканты города. Все собранные средства были отправлены на лечение Сергея Лазорина.

Многие деятели культуры уже отреагировали на новость об уходе музыканта. Известный арт-критик Вадим Климов объяснил ИА "Атмосфера", почему Лазорин первым в Барнауле запел современную музыку.

«Это были не каверы зарубежных групп, не песни советских композиторов, а его собственные, которые были понятны и доступны нашему, тогда еще советскому гражданину. Его рок был настоящим. "Поставьте меня в чемодан, научите меня жить красиво", – пел он в 1985 году. Все 40 лет он был первым рокером в Барнауле. Лазорин – истинный рок-музыкант, прошедший все стадии от неизвестности и репетиций в каморке до крупных рок-фестивалей в Москве. Он пел в популярных клубах в самый разгар клубной культуры. Он каждую неделю выступал на танцах. Под его песни танцевали все: и рокеры, и ресторанная публика. Он зажигал на турбазе, и по Катуни неслось "Вверх по реке в Онгудай". Эта композиция стала альтернативным гимном туризма на Алтае. Последние годы исполнитель нашел себя в другой музыке. Он пел джаз и блюз, это были невеселые песни, но добрые и сердечные, таким был сам Сергей Лазорин», – поделился своим мнением с "Атмосферой" арт-критик Вадим Климов.

В 2015 году на сайте amic.ru вышло интервью Сергея Лазорина, в котором он рассказывает о творческих планах и о том, что никогда не собирается завязывать с музыкой. Почитать его можно по ссылке.