В Барнауле утвердили график подключения отопления

С 22 сентября начнется подключение многоквартирных жилых домов и других объектов

20 сентября 2025, 10:30, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

В администрации краевой столицы под председательством заместителя главы Барнаула по городскому хозяйству Сергея Татьянина состоялось рабочее совещание, посвященное началу отопительного сезона, сообщают в мэрии.

В мероприятии приняли участие руководители профильных комитетов, районных администраций, представители Министерства здравоохранения Алтайского края, а также главный инженер филиала "Барнаульская теплосетевая компания" АО "СГК-Алтай" Сергей Климов.

Как сообщил Сергей Климов, с 15 сентября, в соответствии с постановлением администрации города началась поэтапная подача тепловой энергии потребителям. На первом этапе подключение осуществляется в заявительном порядке для социально значимых объектов.

На сегодняшний день тепло уже подано примерно на 400 объектов социальной сферы, включая детские сады, школы, учреждения дополнительного образования и отдельные медицинские учреждения.

Следующим этапом, с 22 сентября, начнется подключение многоквартирных жилых домов и других объектов. Подача тепла будет осуществляться также в заявительном порядке.

Сергей Татьянин поручил руководителям районных администраций взять на особый контроль процесс запуска отопительных систем.