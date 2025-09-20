В Барнауле утвердили график подключения отопления
С 22 сентября начнется подключение многоквартирных жилых домов и других объектов
20 сентября 2025, 10:30, ИА Амител
В администрации краевой столицы под председательством заместителя главы Барнаула по городскому хозяйству Сергея Татьянина состоялось рабочее совещание, посвященное началу отопительного сезона, сообщают в мэрии.
В мероприятии приняли участие руководители профильных комитетов, районных администраций, представители Министерства здравоохранения Алтайского края, а также главный инженер филиала "Барнаульская теплосетевая компания" АО "СГК-Алтай" Сергей Климов.
Как сообщил Сергей Климов, с 15 сентября, в соответствии с постановлением администрации города началась поэтапная подача тепловой энергии потребителям. На первом этапе подключение осуществляется в заявительном порядке для социально значимых объектов.
На сегодняшний день тепло уже подано примерно на 400 объектов социальной сферы, включая детские сады, школы, учреждения дополнительного образования и отдельные медицинские учреждения.
Следующим этапом, с 22 сентября, начнется подключение многоквартирных жилых домов и других объектов. Подача тепла будет осуществляться также в заявительном порядке.
Сергей Татьянин поручил руководителям районных администраций взять на особый контроль процесс запуска отопительных систем.
«На первом этапе будут отслеживаться факты непоступления теплоносителя в жилые дома, по мере запуска тепла будут отрабатываться и устраняться замечания по отдельным стоякам», – подчеркнул заместитель главы администрации.
17:07:38 20-09-2025
Лихо в этом году придумали с заявительным характером подключения тепла, все косяки сейчас спишут на это....А кто у нас из городской Администрации подписывает Паспорта готовности дома к зиме? Есть такой?
22:23:57 20-09-2025
Гость (17:07:38 20-09-2025) Лихо в этом году придумали с заявительным характером подключ... Главное что не понятно кому и куда нужно заявлять что бы в мою квартиру дали тепло...!
21:06:16 20-09-2025
Есть примета, дают тепло - идёт потепление. На следующей неделе как раз до 24 обещают.