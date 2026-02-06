В Барнауле в магазинах "Телефоника" стартовали продажи Redmi Note 15 со скидкой

Новинка получила мощный аккумулятор, усиленную защиту корпуса и камеру до 200 Мп

06 февраля 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJHjBVJ

Магазин техники. Смартфон / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В магазинах "Телефоника" стартовали продажи смартфонов Redmi Note 15*. Модель ориентирована на тех, кто не хочет выбирать между производительностью, надежностью и современным дизайном. До 28 февраля 2026 года телефон можно купить со скидкой до 3000 рублей.

Мощность и защита

Смартфоны Redmi Note 15 имеют аккумулятор емкостью до 6580 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 100 Вт. Усиленная конструкция корпуса обеспечивает повышенную устойчивость к падениям, а также защиту от пыли и влаги. Экран выполнен из стекла повышенной прочности, устойчивого к царапинам и ударам.

Отдельное внимание уделили камере. Сенсоры до 200 Мп передают максимум деталей и позволяют получать четкие и насыщенные кадры при разном освещении.

Большой выбор техники

Помимо новинки, в магазинах представлен большой выбор техники и аксессуаров. Покупателям доступны смартфоны, роботы-пылесосы, умные колонки "Алиса", "ВК", "Сбер", беспроводные наушники, чехлы для популярных моделей и подарки к предстоящим праздникам.

Компания работает напрямую с брендами, поэтому в продаже только оригинальные устройства с официальной гарантией и поддержкой. Консультанты помогают с выбором техники, действует рассрочка.

Подробнее на сайте сети и в розничных магазинах "Телефоника".

Афиша предоставлена магазинами "Телефоника"

*Redmi Note 15 ("Редми Нот 15")

ООО "ТЛФ"

Реклама