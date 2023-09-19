Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на Алтае

ДТП случилось в Майме

19 сентября 2023, 16:20, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

Пешеход погиб под колесами иномарки в селе Майма в Горном Алтае, полицейские проводят проверку, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 18 сентября около 20:40 у дома № 65 по улице Подгорной.

"63-летний местный житель, управляя автомобилем Nissan Tino, не уступил дорогу 60-летнему мужчине, переходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и допустил на него наезд", – пояснили в полиции.

Пострадавшего в результате ДТП увезли в больницу, где он впоследствии скончался.