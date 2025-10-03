В Барнауле водители маршруток перестают брать плату за проезд по "серым" схемам
Перевозчики скрывали часть прибыли
03 октября 2025, 12:15, ИА Амител
В Барнауле начали активно бороться с "серыми" схемами оплаты проезда в маршрутках. Еще недавно водители предлагали пассажирам перечислять деньги напрямую на карту по номеру телефона, обходя терминалы. Такая практика уводила в "тень" и позволяла перевозчикам скрывать часть прибыли. Об этом сообщает Telegram-канал "Народный Фронт | Алтайский край".
После сигнала Народного фронта в комитет по дорожному хозяйству и транспорту мэрии города в салонах автобусов и маршруток появились объявления: "Перевод на карту запрещен!" Это должно сделать систему оплаты более прозрачной и исключить незаконные переводы.
Однако, как отмечают сами пассажиры, на деле ситуация мало изменилась. Даже при наличии табличек некоторые водители продолжают принимать оплату на личные карты, игнорируя запрет.
Вопрос в другом, если карта не расчитывается, то как быть
12:20:35 03-10-2025
"После сигнала Народного фронта в комитет по дорожному хозяйству и транспорту мэрии "------- А сами комитетчики не знали? Или делали вид что не знали? Теперь будет снижение стоимости проезда? Хотя о чем я...
12:28:06 03-10-2025
Наоборот повышение проезда будет, начнут ныть(собственники бизнеса)что неподъемные налоги платят
12:26:34 03-10-2025
Ну неужели. Работали внаглую, столько постов в соцсетях. А все контролирующие слепо-глухонемыми прикинулись.
12:30:54 03-10-2025
В 58 маршрутке до сих пор нет терминала, только наличка или перевод. А администрация рапортует, что терминал есть. Почему?
12:35:48 03-10-2025
Незаконные переводы будут теперь идти вместо карты наличкой в карман. Так большинство и говорят водителей терминала нет, на карту запретили платите наличкой(и главное на отсутствие инета ссылаются))Особенно в марш 47
12:37:25 03-10-2025
"В Барнауле начали активно бороться с "серыми" схемами.."
Мощно взялись, объявления развесили.
12:46:06 03-10-2025
Не знаю про какую тень выпишите, но вчера ехала в маршрутке №27. Терминалы отсутствуют. наличка или на карту. При отказе платить по таким схемам был ответ - вопросы владельцу.
12:46:19 03-10-2025
Как можно скрывать часть прибыли работая по патенту))), терминал не касса и к налоговой не подключен)), причина запрета переводов в новом законе, его наверное пролобировали банки, ведь только они теряют доход, каждая транзакция, это деньги в карман банкира, конечно малообразованный народ вам поверит, но тот кто работает в сфере услуг знает причину отказа от переводов.
12:56:01 03-10-2025
Гость (12:46:19 03-10-2025) Как можно скрывать часть прибыли работая по патенту))), терм... Как раз все логично - для целей налогообложения ничего скрывать не надо,раз платится фиксированная сумма, зато надо скрывать для того, чтобы можно было обосновать очередное повышение цен на проезд. Например. Ну и просто можно поосторожничать - вот смотрите, завтра патентную систему отменят и заставят их платить в зависимости от выручки. И вот тогда уже могут начаться вопросы - ребят, пока вы работали по патенту, у вас оборот был условные пять миллионов, а сейчас миллион. А с чего это вдруг?
12:48:58 03-10-2025
а чёрные схемы бывают?
12:57:40 03-10-2025
Возвращаемся к наличным, у кого нет наличных пешком)), до чего у нас народ темный, после нового не умного закона ничего не изменилось, теперь люди просто расчитываются наличными, потихоньку возвращаемся к наличному расчету, малый бизнес старается выжить как может, но очень многие закрываются.
13:49:25 03-10-2025
"сигнала' ахахахахахахаах
да там уже много лет сирена воет, а тут целый сигнал)
15:59:29 03-10-2025
Так люди сами еще благополучно просят "куда перевести", никто бы не переводил и может быть терминалы появились!!! А на №47 самые наглые водилы работают
16:04:22 03-10-2025
Я всё понимаю, бизнес пытается выживать как может, но законы никто не отменял, у пассажира есть право оплатить по терминалу, и если его не предоставили - поездка за счет перевозчика. Так же и в любом магазине уже есть терминалы, 21 век блин! И если бы народ сплотился и знал бы свои права...возможно и терминалы появились бы во всех маршрутках.
16:55:22 03-10-2025
в 109м на выходе водителю платить. у меня наличные. деньгу берут, билетик не выдают. удобно же, ну - мимо кассы. в Новоалтайских маршрутках и вовсе только наличкой в основном принимают теперь, даже бумажка крупными буквами напечатана об этом. видимо, чтоб карту не заблокировали им.
17:04:18 03-10-2025
Кто знает, расскажите, как оплата по терминалу зависит от наличия интернета в определенных местах. Недавно еду в №35по пр.Ленина, в районе проблема с сетью, но оплата проходит. Сведения о трансзакции приходят на телефон позже. Ну и что?
17:45:25 03-10-2025
Гость (17:04:18 03-10-2025) Кто знает, расскажите, как оплата по терминалу зависит от на... Видимо, терминалы разные. Постоянно оплачиваю товары на борту самолета по терминалу. А там интернета точно нет. СМС о списании приходит позже. А в 27 маршрутке, как и в 58, 47, 18, нет терминала! Да, еще... Водила есть такой наглючий. Евгений. Раньше работал на 18, вечно всем был не доволен. То рано деньги подали за проезд, то поздно! То мелкие, то крупные купюры. Обратите внимание перевозчики. У мужичка явно ку-ку не в порядке. Как он комиссию проходит? Может лучше упредить проблему и отправить его на более изолированную от людей работу? Или опять потом расхлёбывать какой-нибудь несчастный случай.
20:27:27 03-10-2025
Для тех кто хочет чтобы его возили бесплатно если терминал не работает. Сейчас когда нет мобильного интернета многие магазины просят оплатить наличными деньгами. Так что можете спокойно набирать товар и нести домой терминал то не работает. Или заправить авто и поехал. А может это все таки воровство если Вам оказали услугу а Вы не оплатили её.