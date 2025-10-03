В Барнауле водители маршруток перестают брать плату за проезд по "серым" схемам

Перевозчики скрывали часть прибыли

03 октября 2025, 12:15, ИА Амител

Вывеска в маршрутке / Фото: "Народный Фронт | Алтайский край"

В Барнауле начали активно бороться с "серыми" схемами оплаты проезда в маршрутках. Еще недавно водители предлагали пассажирам перечислять деньги напрямую на карту по номеру телефона, обходя терминалы. Такая практика уводила в "тень" и позволяла перевозчикам скрывать часть прибыли. Об этом сообщает Telegram-канал "Народный Фронт | Алтайский край".

После сигнала Народного фронта в комитет по дорожному хозяйству и транспорту мэрии города в салонах автобусов и маршруток появились объявления: "Перевод на карту запрещен!" Это должно сделать систему оплаты более прозрачной и исключить незаконные переводы.

Однако, как отмечают сами пассажиры, на деле ситуация мало изменилась. Даже при наличии табличек некоторые водители продолжают принимать оплату на личные карты, игнорируя запрет.