"Контуры" и первые слои льда. В Барнауле возле ТРЦ "Галактика" обустраивают каток

Как он выглядит сейчас – смотрите в фоторепортаже amic.ru

13 ноября 2025, 16:12, ИА Амител

Фото: amic.ru

На парковке возле барнаульского ТРЦ "Галактика" начали обустраивать один из главных зимних аттракционов – каток. Территорию, где барнаульцы смогут рассекать по льду на коньках, уже огородили. Фотографиями с места события поделился корреспондент amic.ru.

Пока лед на территории будущего катка неровный – работать над ним только начали. Кроме того, на его виде сказалась оттепель – в Барнауле долгое время шел мокрый снег с дождем.

Информации о том, когда откроют каток, пока нет.

Напомним, центром притяжения барнаульцев в канун Нового года и на каникулах станет площадь Свободы. Здесь построят большой зимний городок, а 26 декабря в 17:00 планируют торжественно открыть главную городскую елку. Подробнее о том, как в столице Алтайского края отпразднуют Новый год и какие развлечения ждут местных жителей, – читайте в материале amic.ru.