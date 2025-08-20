Жительницу Новоалтайска осудили за финансирование иностранной секты
Женщине грозит пять лет лишения свободы
20 августа 2025, 13:00, ИА Амител
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жительницы Новоалтайска, обвиняемой в финансировании деятельности иностранной религиозной организации, признанной в России нежелательной, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, с 2022 по 2023 год женщина систематически переводила денежные средства секте, являясь ее активной последовательницей.
Уголовное дело возбуждено по статье 284 ("Оказание финансовых услуг организации, признанной нежелательной на территории РФ"). В ходе расследования собраны доказательства, подтверждающие вину обвиняемой.
Следственные действия установили, что переводы осуществлялись целенаправленно для поддержки деятельности запрещенной группировки.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы по данной статье.
