Жительницу Новоалтайска осудили за финансирование иностранной секты

Женщине грозит пять лет лишения свободы

20 августа 2025, 13:00, ИА Амител

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жительницы Новоалтайска, обвиняемой в финансировании деятельности иностранной религиозной организации, признанной в России нежелательной, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, с 2022 по 2023 год женщина систематически переводила денежные средства секте, являясь ее активной последовательницей.

Уголовное дело возбуждено по статье 284 ("Оказание финансовых услуг организации, признанной нежелательной на территории РФ"). В ходе расследования собраны доказательства, подтверждающие вину обвиняемой.

Следственные действия установили, что переводы осуществлялись целенаправленно для поддержки деятельности запрещенной группировки.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы по данной статье.

В Сибири обыскали отделение нежелательной секты с «кощунственной пародией на христианство»

Батюшка рассказал, что заокеанские спецслужбы используют секту для духовного переустройства России
Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

13:07:46 20-08-2025

Религия - опиум для народа!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:51:40 20-08-2025

Гость (13:07:46 20-08-2025) Религия - опиум для народа! ... Все религии на земле, это опиум для народов.

  -2 Нравится
Ответить
