НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле задержали наркоагронома, который выращивал "расслабляющий" урожай у себя дома

У 34-летнего мужчины нашли 586 граммов запрещенного вещества

10 ноября 2025, 08:00, ИА Амител

Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com
В Барнауле полицейские задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков. Он рассказал правоохранителям, что круглый год выращивал дома марихуану. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Правоохранители обнаружили и изъяли у него 586 граммов запрещенного вещества, которое, по результатам экспертизы, оказалось марихуаной. Барнаулец пояснил, что в теплое время года растил "расслабляющий" урожай  на чердаке своего двухэтажного дома, а когда наступили холода – перемещал палатки-теплицы в отдельную комнату.

«Мужчина выращивал коноплю, высушивал ее, расфасовывал и хранил с целью дальнейшего употребления. Барнаулец рассказал оперативникам, что семена конопли он приобрел на одном из интернет-ресурсов», – уточнили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

