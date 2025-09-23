В Барнауле задержали подозреваемых в нападении на мужчину в центре города

Возбуждено уголовное дело по статье 213

23 сентября 2025, 22:30, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле полиция задержала группу молодых людей, подозреваемых в нападении на местного жителя. Инцидент произошел вечером 19 сентября в центре города, когда неизвестные нанесли мужчине телесные повреждения и скрылись с места происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

21 сентября потерпевший обратился в правоохранительные органы и разместил информацию о случившемся на региональных интернет-ресурсах. Сотрудники отдела полиции по Центральному району установили личности подозреваемых и доставили их для разбирательства.

«В отношении 28-летнего барнаульца возбуждено уголовное дело по статье 213 ("Хулиганство, совершенное группой лиц"). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, двое других участников инцидента допрошены в качестве свидетелей. Потерпевший направлен на судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести причиненного вреда здоровью», – сообщает пресс-служба.

Прокуратура Алтайского края осуществляет контроль за ходом расследования.