В Барнауле задержали подозреваемых в нападении на мужчину в центре города
Возбуждено уголовное дело по статье 213
23 сентября 2025, 22:30, ИА Амител
В Барнауле полиция задержала группу молодых людей, подозреваемых в нападении на местного жителя. Инцидент произошел вечером 19 сентября в центре города, когда неизвестные нанесли мужчине телесные повреждения и скрылись с места происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
21 сентября потерпевший обратился в правоохранительные органы и разместил информацию о случившемся на региональных интернет-ресурсах. Сотрудники отдела полиции по Центральному району установили личности подозреваемых и доставили их для разбирательства.
«В отношении 28-летнего барнаульца возбуждено уголовное дело по статье 213 ("Хулиганство, совершенное группой лиц"). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, двое других участников инцидента допрошены в качестве свидетелей. Потерпевший направлен на судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести причиненного вреда здоровью», – сообщает пресс-служба.
Прокуратура Алтайского края осуществляет контроль за ходом расследования.
06:05:53 24-09-2025
Инцидент произошел вечером 19 сентября в центре города, когда неизвестные нанесли мужчине телесные повреждения////// то есть наносил повреждения не один, а два других "свидетеля" тоже участвовали?
07:13:26 24-09-2025
Хорошая новость. Опубликуйте ФИО этих тварей. Потерпевшему здоровья!
08:50:13 24-09-2025
Напавшие на человека такие же ублюдки, как и ублюдки, напавшие на водителя автобуса несколько дней назад. Ведь таких и тюрьма не исправит, а только хуже станут.Всех бы на лесоповал ножовками пилить стволы для экономии бензина. Может начнет появляться в голове серое вещество. И думать начнут, хотя это очень сомнительно
09:28:18 24-09-2025
Силовикам респект! Думаю что поймали по камерам и мобильнам телефонам! Это приезжие селяне, без мозгов. Местные сто раз подумали такое сотворить. РАБОТАЙТЕ БРАТЬЯ!
13:22:57 24-09-2025
Гость (09:28:18 24-09-2025) Силовикам респект! Думаю что поймали по камерам и мобильнам... Точно селяне? Местных таких ничуть не меньше. Не боятся ни свидетелей, ни камер.