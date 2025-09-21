"Весь в крови побежал в сторону дома". Неизвестные избили мужчину в центре Барнаула

Пострадавший получил серьезные травмы

21 сентября 2025, 14:30, ИА Амител

Избитый мужчина / Фото: Barnaul 22

В центре Барнаула произошло жестокое нападение на прохожего. Пострадавший рассказал, что вечером 19 сентября, около 23:20, на пересечении улиц Геблера и Песчаной его остановили трое неизвестных. Они попросили закурить, после чего один из них внезапно ударил мужчину, пишет Telegram-канал Barnaul 22.

«Я весь в крови побежал в сторону дома. Они смеялись и преследовать не стали. Видимо, все затеяли ради веселья. За десять лет впервые столкнулся с подобным в этом районе», – отметил мужчина.

В результате нападения пострадавший получил серьезные травмы: перелом лицевой кости, рассеченную бровь, трещину глазного дна, из-за чего появилось двоение изображения при взгляде вниз и вверх. Мужчина признается, что испытывает сильную дезориентацию и не уверен, удастся ли полностью восстановиться.

Заявление о происшествии уже передано в полицию. По словам пострадавшего, в районе установлены камеры видеонаблюдения, и он надеется, что нападавших найдут и привлекут к ответственности.

