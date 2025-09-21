"Весь в крови побежал в сторону дома". Неизвестные избили мужчину в центре Барнаула
Пострадавший получил серьезные травмы
21 сентября 2025, 14:30, ИА Амител
В центре Барнаула произошло жестокое нападение на прохожего. Пострадавший рассказал, что вечером 19 сентября, около 23:20, на пересечении улиц Геблера и Песчаной его остановили трое неизвестных. Они попросили закурить, после чего один из них внезапно ударил мужчину, пишет Telegram-канал Barnaul 22.
«Я весь в крови побежал в сторону дома. Они смеялись и преследовать не стали. Видимо, все затеяли ради веселья. За десять лет впервые столкнулся с подобным в этом районе», – отметил мужчина.
В результате нападения пострадавший получил серьезные травмы: перелом лицевой кости, рассеченную бровь, трещину глазного дна, из-за чего появилось двоение изображения при взгляде вниз и вверх. Мужчина признается, что испытывает сильную дезориентацию и не уверен, удастся ли полностью восстановиться.
Заявление о происшествии уже передано в полицию. По словам пострадавшего, в районе установлены камеры видеонаблюдения, и он надеется, что нападавших найдут и привлекут к ответственности.
15:48:12 21-09-2025
Не первый случай. Именно в этом районе. Частенько нападают и грабят. Близко вокзал, общаги. скорее всего, приезжие. Барнаульские знают, что всюду камеры, поостерегутся. Про тамошнюю полицию ничего хорошего сказать не могу. Сколько люди ни писали заявлений, никого не находили.
16:58:45 21-09-2025
Гость (15:48:12 21-09-2025) Не первый случай. Именно в этом районе. Частенько нападают и... Никого не находили - они ни кого и не искали, лень работать.
08:27:57 22-09-2025
Студенты веселятся, понаехали в белокаменную со всей периферии, в общагах оперотряды следят за порядком и то постоянно конфликты, их до конца семестра пачками отчисляют, знал одного араба с Меда полгода бомжевал на Крупской, уехать не мог, другой по пьянке руки отморозил, отрезали,а искать будут, но долго, некому искать, не идёт нынче народ в МВД , как говорил один человек, дураков нет, за три сольдо жить на работе, в КБ зарплата в полтора раза больше и график 2*2. Так что берегите себя люди
08:35:43 22-09-2025
а чем тут камеры помогут
11:44:55 22-09-2025
Гость (08:35:43 22-09-2025) а чем тут камеры помогут... По камерам можно вычислить нападавших. Откуда пришли, куда ушли, где живут.
14:17:38 22-09-2025
Это конченные беспредельщики - подлежат утилизации.
16:21:56 22-09-2025
кто на национальности напавшие?