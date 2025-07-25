В Барнауле запустили колесо обозрения возле набережной Оби

Высота аттракциона составляет около 30 метров

25 июля 2025, 16:00, ИА Амител

В Барнауле в пятницу, 25 июля, состоялось официальное открытие нового аттракциона – колеса обозрения, расположенного на площади Баварина, сообщает "Катунь 24".

«Накануне в органах Ростехнадзора было получено свидетельство о государственной регистрации», – говорится в сообщении.

Напомним, высота аттракциона составляет около 30 метров, конструкция включает 18 закрытых кабинок, каждая из которых рассчитана на четыре посадочных места.

Если аттракцион будет востребован, в будущем планируется установка более крупного 50-метрового колеса.

