В Барнауле запустили колесо обозрения возле набережной Оби

Высота аттракциона составляет около 30 метров

25 июля 2025, 16:00, ИА Амител

В Барнауле в пятницу, 25 июля, состоялось официальное открытие нового аттракциона – колеса обозрения, расположенного на площади Баварина, сообщает "Катунь 24".

«Накануне в органах Ростехнадзора было получено свидетельство о государственной регистрации», – говорится в сообщении.

Напомним, высота аттракциона составляет около 30 метров, конструкция включает 18 закрытых кабинок, каждая из которых рассчитана на четыре посадочных места.

Если аттракцион будет востребован, в будущем планируется установка более крупного 50-метрового колеса.

Ранее amic.ru собрал мнения жителей Барнаула в соцсетях по поводу колеса обозрения возле набережной Оби.

Комментарии 26

Avatar Picture
Гость

16:08:20 25-07-2025

какая огромная очередь - до пл. Октября просто!! ааа!! шок и трепет

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:02:10 25-07-2025

Гость (16:08:20 25-07-2025) какая огромная очередь - до пл. Октября просто!! ааа!! шок и... Смотрю из окна - не крутится. Очередь рассосалась.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:09:40 25-07-2025

Даже бесплатно не пойду

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

18:25:43 25-07-2025

Гость (16:09:40 25-07-2025) Даже бесплатно не пойду ... по какой причине ?
Или просто в комментариях решили высказать свой "хейт спич" ?

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:54:46 26-07-2025

Шинник (18:25:43 25-07-2025) по какой причине ?Или просто в комментариях решили выска... Нет у меня вражды к колесу. Просто оно там бесполезное. А вы сначала научитесь писать по-русски, раз уж приехали в гости в Россию, а потом англицизмы пишите на русском языке. Например, "хейтспич".

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:20:08 25-07-2025

Гость (16:09:40 25-07-2025) Даже бесплатно не пойду ... А сколько раз уже приглашали? Именно чтоб бесплатно. Или мечтания такие?

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ЦУМ ЖИВ!

20:58:39 25-07-2025

Гость (16:09:40 25-07-2025) Даже бесплатно не пойду ... Сделайте одолжение.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:23:21 25-07-2025

Где записываться в очередь?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:16:50 26-07-2025

Гость (16:23:21 25-07-2025) Где записываться в очередь?... по талонам, товарищ. обратитесь в СОбес

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:35:30 25-07-2025

я правильно понимаю, что снято видео с балкона одной из высоток, и он расположен выше колеса обозрения?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:13:52 25-07-2025

Гость (16:35:30 25-07-2025) я правильно понимаю, что снято видео с балкона одной из высо... обзорная вебка катунь24. на фига это колесо

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
хех

17:36:07 25-07-2025

песня вспомнилась: "мне сверху видно всё, ты так и знай!")

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:02:01 25-07-2025

Сколько владелец колеса заплатит рискнувшим прокатиться? Судя по комментам, бесплатно испытывать судьбу никто не хочет)))

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:10:59 25-07-2025

Успокойтесь. это молочное колесо. Потом вырастет настоящее, коренное =)

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:11:54 25-07-2025

На самом деле это просто устанавливают декорации. будут снимать фильм про Припять 86.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

18:30:51 25-07-2025

Гость (18:11:54 25-07-2025) На самом деле это просто устанавливают декорации. будут сним... у нас рядом АЭС нету ...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

19:46:27 25-07-2025

Шинник (18:30:51 25-07-2025) у нас рядом АЭС нету ...... Да на любых развалинах завода. Кто её видел живьём, ту "аес"?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:12:34 26-07-2025

Кхм... (19:46:27 25-07-2025) Да на любых развалинах завода. Кто её видел живьём, ту "аес"... Сходи хотя бы в Минсоцзащиты, там тебе скажут сколько там было или сколько ещё живы.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:11:42 25-07-2025

Шинник (18:30:51 25-07-2025) у нас рядом АЭС нету ...... На развалинах Моторного завода можно устроить натурные съемки.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Анатольевич

20:52:03 25-07-2025

Ну ладно всё таки установили.А почему не освежили краску ? Смотрится как с развала вторсырья!

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:23:12 26-07-2025

Анатольевич (20:52:03 25-07-2025) Ну ладно всё таки установили.А почему не освежили краску ? С... Стиль такой, лофт называется.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

23:37:30 25-07-2025

Ехал по мосту буквально на днях в сторону города, и наблюдал как мотыляет верхние кабинки от ветра, не зря они тонированные, а то в подобной ситуации будет видно фекалии посетителей из далека.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:18:50 26-07-2025

а почему оно так выглядит ржавое облезлое...это Тулина что-ли колесо из изумрудного или откуда вы его откопали?!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:28:19 26-07-2025

Гость (04:18:50 26-07-2025) а почему оно так выглядит ржавое облезлое...это Тулина что-л... в Изумрудном вроде побольше было. Это из детского сада Родничек уперли.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:30:53 26-07-2025

Опять комментаторов обули... И бесплатно не поедут. Ну на их зарплату 15 тыр сильно и не разгуляешься.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Злодей

18:46:33 26-07-2025

Гость (14:30:53 26-07-2025) Опять комментаторов обули... И бесплатно не поедут. Ну на их... А на твою зарплату в 20 тысяч деревянных, можно разгуляться?

  0 Нравится
Ответить
