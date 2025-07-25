В Барнауле запустили колесо обозрения возле набережной Оби
Высота аттракциона составляет около 30 метров
25 июля 2025, 16:00, ИА Амител
В Барнауле в пятницу, 25 июля, состоялось официальное открытие нового аттракциона – колеса обозрения, расположенного на площади Баварина, сообщает "Катунь 24".
«Накануне в органах Ростехнадзора было получено свидетельство о государственной регистрации», – говорится в сообщении.
Напомним, высота аттракциона составляет около 30 метров, конструкция включает 18 закрытых кабинок, каждая из которых рассчитана на четыре посадочных места.
Если аттракцион будет востребован, в будущем планируется установка более крупного 50-метрового колеса.
16:08:20 25-07-2025
какая огромная очередь - до пл. Октября просто!! ааа!! шок и трепет
21:02:10 25-07-2025
Гость (16:08:20 25-07-2025) какая огромная очередь - до пл. Октября просто!! ааа!! шок и... Смотрю из окна - не крутится. Очередь рассосалась.
16:09:40 25-07-2025
Даже бесплатно не пойду
18:25:43 25-07-2025
Гость (16:09:40 25-07-2025) Даже бесплатно не пойду ... по какой причине ?
Или просто в комментариях решили высказать свой "хейт спич" ?
11:54:46 26-07-2025
Шинник (18:25:43 25-07-2025) по какой причине ?Или просто в комментариях решили выска... Нет у меня вражды к колесу. Просто оно там бесполезное. А вы сначала научитесь писать по-русски, раз уж приехали в гости в Россию, а потом англицизмы пишите на русском языке. Например, "хейтспич".
19:20:08 25-07-2025
Гость (16:09:40 25-07-2025) Даже бесплатно не пойду ... А сколько раз уже приглашали? Именно чтоб бесплатно. Или мечтания такие?
20:58:39 25-07-2025
Гость (16:09:40 25-07-2025) Даже бесплатно не пойду ... Сделайте одолжение.
16:23:21 25-07-2025
Где записываться в очередь?
04:16:50 26-07-2025
Гость (16:23:21 25-07-2025) Где записываться в очередь?... по талонам, товарищ. обратитесь в СОбес
16:35:30 25-07-2025
я правильно понимаю, что снято видео с балкона одной из высоток, и он расположен выше колеса обозрения?
18:13:52 25-07-2025
Гость (16:35:30 25-07-2025) я правильно понимаю, что снято видео с балкона одной из высо... обзорная вебка катунь24. на фига это колесо
17:36:07 25-07-2025
песня вспомнилась: "мне сверху видно всё, ты так и знай!")
18:02:01 25-07-2025
Сколько владелец колеса заплатит рискнувшим прокатиться? Судя по комментам, бесплатно испытывать судьбу никто не хочет)))
18:10:59 25-07-2025
Успокойтесь. это молочное колесо. Потом вырастет настоящее, коренное =)
18:11:54 25-07-2025
На самом деле это просто устанавливают декорации. будут снимать фильм про Припять 86.
18:30:51 25-07-2025
Гость (18:11:54 25-07-2025) На самом деле это просто устанавливают декорации. будут сним... у нас рядом АЭС нету ...
19:46:27 25-07-2025
Шинник (18:30:51 25-07-2025) у нас рядом АЭС нету ...... Да на любых развалинах завода. Кто её видел живьём, ту "аес"?
16:12:34 26-07-2025
Кхм... (19:46:27 25-07-2025) Да на любых развалинах завода. Кто её видел живьём, ту "аес"... Сходи хотя бы в Минсоцзащиты, там тебе скажут сколько там было или сколько ещё живы.
21:11:42 25-07-2025
Шинник (18:30:51 25-07-2025) у нас рядом АЭС нету ...... На развалинах Моторного завода можно устроить натурные съемки.
20:52:03 25-07-2025
Ну ладно всё таки установили.А почему не освежили краску ? Смотрится как с развала вторсырья!
07:23:12 26-07-2025
Анатольевич (20:52:03 25-07-2025) Ну ладно всё таки установили.А почему не освежили краску ? С... Стиль такой, лофт называется.
23:37:30 25-07-2025
Ехал по мосту буквально на днях в сторону города, и наблюдал как мотыляет верхние кабинки от ветра, не зря они тонированные, а то в подобной ситуации будет видно фекалии посетителей из далека.
04:18:50 26-07-2025
а почему оно так выглядит ржавое облезлое...это Тулина что-ли колесо из изумрудного или откуда вы его откопали?!
07:28:19 26-07-2025
Гость (04:18:50 26-07-2025) а почему оно так выглядит ржавое облезлое...это Тулина что-л... в Изумрудном вроде побольше было. Это из детского сада Родничек уперли.
14:30:53 26-07-2025
Опять комментаторов обули... И бесплатно не поедут. Ну на их зарплату 15 тыр сильно и не разгуляешься.
18:46:33 26-07-2025
Гость (14:30:53 26-07-2025) Опять комментаторов обули... И бесплатно не поедут. Ну на их... А на твою зарплату в 20 тысяч деревянных, можно разгуляться?