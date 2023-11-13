В Барнауле жильцы пятиэтажки ведрами собирают текущую с крыши воду
Пятый этаж заливает водой каждый раз, когда идет дождь или тает снег
13 ноября 2023, 09:57, ИА Амител
Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"
Жильцы дома на улице Петра Сухова, 9а/2, пожаловались на регулярно протекающую крышу. В сообществе "Черное и Белое Барнаул" они рассказали, что пятый этаж заливает водой каждый раз, когда идет дождь или тает снег.
Жильцам приходится выносить тазики и ведра, чтобы вода не растекалась по подъезду. Однако это не помогает и огромные лужи все равно стоят на этаже.
Помогает ли управляющая компания жильцам в решении этой проблемы, не уточняется.
09:59:33 13-11-2023
Халявные водоснабжение считай, молчали бы и радовались
11:24:45 13-11-2023
Гость (09:59:33 13-11-2023) Халявные водоснабжение считай, молчали бы и радовались... Гость, почитай внимательно, что входит в водоудаление, там есть коэффициент выпада осадков. Что Бог послал, все в пишут в квитанцию. В период чубайсятины, нет ничего халявного.
13:37:14 13-11-2023
Гость (09:59:33 13-11-2023) Халявные водоснабжение считай, молчали бы и радовались... ну не всем же воровать как ты, ты у простых людей воруешь, экономишь на всем, в лучшем случае такая чинуша как ты впиндюрит дешевое, а в худшем ремонт и 30 лет будешь ждать, пока дом не признают аварийным и не снесут.
10:03:42 13-11-2023
Дом пережитк СССР, давно надо окапиталить. Быстро сказка сказывается, но не быстро дело делается.
10:35:51 13-11-2023
У нас тоже льет с потолка. дом 1968 года постройки. Подали документы на капремонт по нац.программе. Нам отказали. Платим в Фонд по 15 рублей с квадрата, сказали повышайте до 20 рулей и то не факт, что попадете. В доме в основном пенсионеры, откуда такие суммы? Понятно, куда деньги в основном идут.
12:09:38 13-11-2023
Неужели так трудно залатать крышу, в советское время всегда латали, теперь только капремонт решает проблему, пока его дождешься дом разрушится.
12:26:38 13-11-2023
Гость (12:09:38 13-11-2023) Неужели так трудно залатать крышу, в советское время всегда ... Латать уже не получается. Сгнило всё - стропила, балки и т.д., туда даже гвоздь не вбивается. Надо13 только строить новую. Но жильцы нижних этажей не согласны поднимать тариф. Замкнутый круг
13:01:13 13-11-2023
Гость (12:26:38 13-11-2023) Латать уже не получается. Сгнило всё - стропила, балки... 13 просто откуда - то вылетело
15:15:48 13-11-2023
Гость (12:26:38 13-11-2023) Латать уже не получается. Сгнило всё - стропила, балки... Нашим соседям с 1-ого этажа начало попадать с крыши, через верхний,второй этаж. Залило одну комнату (общежитие) - согласились остальные. Тариф подняли с 6 до 15 руб. В прошлом году крышу сделали новую. В долг. А что пенсионерам не нравится? В 75 лет капремонт уменьшают на 50%, 80 - на 100%. Увеличить с 15 до 20 - сумма не сильно в квитанции увеличится. Удачи, люди))
15:35:46 13-11-2023
Светлана (15:15:48 13-11-2023) Нашим соседям с 1-ого этажа начало попадать с крыши, через в... В том - то и дело, пенсионеры согласны. Не согласны те, у кого по 2 машины в семье и кто каждый год ездит в Дубай
16:14:10 13-11-2023
Не согласны те, у кого по 2 машины в семье и кто каждый год ездит в Дубай ------------------------------ Эти особи, в таких домах не живут.
17:56:58 13-11-2023
Гость (16:14:10 13-11-2023) Не согласны те, у кого по 2 машины в семье и кто каждый год... Так я пишу про другой дом, в центре. Проблема то же.