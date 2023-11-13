В Барнауле жильцы пятиэтажки ведрами собирают текущую с крыши воду

Пятый этаж заливает водой каждый раз, когда идет дождь или тает снег

13 ноября 2023, 09:57, ИА Амител

Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"

Жильцы дома на улице Петра Сухова, 9а/2, пожаловались на регулярно протекающую крышу. В сообществе "Черное и Белое Барнаул" они рассказали, что пятый этаж заливает водой каждый раз, когда идет дождь или тает снег.

Жильцам приходится выносить тазики и ведра, чтобы вода не растекалась по подъезду. Однако это не помогает и огромные лужи все равно стоят на этаже.

Помогает ли управляющая компания жильцам в решении этой проблемы, не уточняется.