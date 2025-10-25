В Барнауле завершают монтаж самого большого колеса обозрения
Новый аттракцион сможет соперничать с самыми высокими колесами обозрения Сибири
25 октября 2025, 15:20, ИА Амител
В парке развлечений "Арлекино", расположенном в Барнауле, подходит к концу монтаж новой достопримечательности – крупнейшего колеса обозрения в городе, пишет ngs22.ru.
В данный момент техники осуществляют итоговые проверки безопасности и калибровку оборудования. На несущую конструкцию смонтированы все 24 закрытые кабины, ожидающие первых пассажиров.
Как ранее сообщал amic.ru, новая конструкция будет в три раза выше действующего колеса обозрения, высота которого 26 метров. Таким образом, аттракцион в "Арлекино" достигнет 60–75 метров и сможет соперничать с самыми высокими колесами обозрения Сибири: в Новосибирске (67 метров) и Омске (68 метров).
18:46:35 25-10-2025
В данный момент техники осуществляют итоговые проверки безопасности и калибровку оборудования/// а с высотой колеса они до сих пор не определились?
22:21:46 25-10-2025
Классное место!))))) Поднимаешься на самую высоту и... крыши, крыши, крыши. И чуток деревья.))))))
06:49:11 26-10-2025
Чего там обозревать в Арлекино?))
08:52:08 26-10-2025
Недоумение (06:49:11 26-10-2025) Чего там обозревать в Арлекино?))... Хрущобы
11:31:45 26-10-2025
Ждемс :3
11:34:58 26-10-2025
Незнаю, как далеко видно с крыши 20-25этажного дома, но телебашню точно будет видно)
20:47:44 26-10-2025
Светлана (11:34:58 26-10-2025) Незнаю, как далеко видно с крыши 20-25этажного дома, но теле... ты не видел телебашню?сять на траНвай номер семь и увидишь телебашню и Кордон!!
20:51:16 26-10-2025
Это конечно хорошо и для жителей Барнаула и для гостей, но мы все помним как быстро поставили и ввели в эксплуатацию колесо на речном вокзале
20:55:24 26-10-2025
Николай (20:51:16 26-10-2025) Это конечно хорошо и для жителей Барнаула и для гостей, но м... И где сейчас это колесо? Тут люди за свои деньги, свой бузинес делают. Не должны косяков перекосячить. Иначе без штанов окажутся.
06:31:22 27-10-2025
пришлось посмотреть в 2ГИС, где это. как я поняла, предлагается смотреть на крыши и огороды частного сектора на Совестской Армии и хрущевки на Исакова? спасибо, но нет). хотя, детям и приезжим из малоэтажных населенных пунктов, может быть интересно.