В Барнауле завершают монтаж самого большого колеса обозрения

Новый аттракцион сможет соперничать с самыми высокими колесами обозрения Сибири

25 октября 2025, 15:20, ИА Амител

Монтаж колеса обозрения в парке "Арлекино" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В парке развлечений "Арлекино", расположенном в Барнауле, подходит к концу монтаж новой достопримечательности – крупнейшего колеса обозрения в городе, пишет ngs22.ru​.

В данный момент техники осуществляют итоговые проверки безопасности и калибровку оборудования. На несущую конструкцию смонтированы все 24 закрытые кабины, ожидающие первых пассажиров.

Как ранее сообщал amic.ru, новая конструкция будет в три раза выше действующего колеса обозрения, высота которого 26 метров. Таким образом, аттракцион в "Арлекино" достигнет 60–75 метров и сможет соперничать с самыми высокими колесами обозрения Сибири: в Новосибирске (67 метров) и Омске (68 метров).