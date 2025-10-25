НОВОСТИОбщество

В Барнауле завершают монтаж самого большого колеса обозрения

Новый аттракцион сможет соперничать с самыми высокими колесами обозрения Сибири

25 октября 2025, 15:20, ИА Амител

Монтаж колеса обозрения в парке "Арлекино" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Монтаж колеса обозрения в парке "Арлекино" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В парке развлечений "Арлекино", расположенном в Барнауле, подходит к концу монтаж новой достопримечательности – крупнейшего колеса обозрения в городе, пишет ngs22.ru​.

В данный момент техники осуществляют итоговые проверки безопасности и калибровку оборудования. На несущую конструкцию смонтированы все 24 закрытые кабины, ожидающие первых пассажиров.

Как ранее сообщал amic.ru, новая конструкция будет в три раза выше действующего колеса обозрения, высота которого 26 метров. Таким образом, аттракцион в "Арлекино" достигнет 60–75 метров и сможет соперничать с самыми высокими колесами обозрения Сибири: в Новосибирске (67 метров) и Омске (68 метров).

Барнаул Алтайский край Хорошие новости

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

18:46:35 25-10-2025

В данный момент техники осуществляют итоговые проверки безопасности и калибровку оборудования/// а с высотой колеса они до сих пор не определились?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:21:46 25-10-2025

Классное место!))))) Поднимаешься на самую высоту и... крыши, крыши, крыши. И чуток деревья.))))))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Недоумение

06:49:11 26-10-2025

Чего там обозревать в Арлекино?))

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:52:08 26-10-2025

Недоумение (06:49:11 26-10-2025) Чего там обозревать в Арлекино?))... Хрущобы

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
???

11:31:45 26-10-2025

Ждемс :3

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

11:34:58 26-10-2025

Незнаю, как далеко видно с крыши 20-25этажного дома, но телебашню точно будет видно)

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:47:44 26-10-2025

Светлана (11:34:58 26-10-2025) Незнаю, как далеко видно с крыши 20-25этажного дома, но теле... ты не видел телебашню?сять на траНвай номер семь и увидишь телебашню и Кордон!!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Николай

20:51:16 26-10-2025

Это конечно хорошо и для жителей Барнаула и для гостей, но мы все помним как быстро поставили и ввели в эксплуатацию колесо на речном вокзале

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:55:24 26-10-2025

Николай (20:51:16 26-10-2025) Это конечно хорошо и для жителей Барнаула и для гостей, но м... И где сейчас это колесо? Тут люди за свои деньги, свой бузинес делают. Не должны косяков перекосячить. Иначе без штанов окажутся.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

06:31:22 27-10-2025

пришлось посмотреть в 2ГИС, где это. как я поняла, предлагается смотреть на крыши и огороды частного сектора на Совестской Армии и хрущевки на Исакова? спасибо, но нет). хотя, детям и приезжим из малоэтажных населенных пунктов, может быть интересно.

  -6 Нравится
Ответить
