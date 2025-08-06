НОВОСТИОбщество

В барнаульском детсаду открылся маленький военный музей для ребятишек

Пространство совместными усилиями создавали педагоги, дети и их родители

06 августа 2025, 13:00, ИА Амител

Мини-музей "Эхо войны" в детсаду № 182 / Фото: barnaul.org

В барнаульском детсаду № 182 появился мини-музей "Эхо войны", где воспитанники могут познакомиться с историей России и узнать о подвигах защитников Отечества, сообщает мэрия.

Музей совместными усилиями создавали педагоги, дети и их родители. Как отметили воспитатели, получившееся уникальное пространство представляет ценность не только экспозициями, но и "содержанием проводимой воспитательной работы с детьми".

Пространство разбито на тематические зоны: стена памяти "Помним! Чтим! Гордимся!", "Военная техника", "В блиндаже", "Юные герои ВОВ", "Блокада Ленинграда".

«В содержании федеральной образовательной программы дошкольного образования отмечена необходимость активации процесса воспитания патриотизма дошкольников, потому что именно в детском возрасте закладываются чувство любви к Родине, жизненные ориентиры», – подчеркнули педагоги.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

13:23:57 06-08-2025

А нужна эта информация детям в детском саду?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:40:42 06-08-2025

совершенно излишний прогиб, не для этого возраста! это как-то с душком, как украшение детских колясок камуфляжем и пушками

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:27:37 06-08-2025

с утробы начинайте информировать

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:34:31 06-08-2025

Грустный садик
Дети скорбят по погибшим героям.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:02:48 06-08-2025

Интересно, а зачем игрушечная могила?

  9 Нравится
Ответить
