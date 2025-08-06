В барнаульском детсаду открылся маленький военный музей для ребятишек

Пространство совместными усилиями создавали педагоги, дети и их родители

06 августа 2025, 13:00, ИА Амител

Мини-музей "Эхо войны" в детсаду № 182 / Фото: barnaul.org

В барнаульском детсаду № 182 появился мини-музей "Эхо войны", где воспитанники могут познакомиться с историей России и узнать о подвигах защитников Отечества, сообщает мэрия.

Музей совместными усилиями создавали педагоги, дети и их родители. Как отметили воспитатели, получившееся уникальное пространство представляет ценность не только экспозициями, но и "содержанием проводимой воспитательной работы с детьми".

Пространство разбито на тематические зоны: стена памяти "Помним! Чтим! Гордимся!", "Военная техника", "В блиндаже", "Юные герои ВОВ", "Блокада Ленинграда".