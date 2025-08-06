В барнаульском детсаду открылся маленький военный музей для ребятишек
Пространство совместными усилиями создавали педагоги, дети и их родители
06 августа 2025, 13:00, ИА Амител
В барнаульском детсаду № 182 появился мини-музей "Эхо войны", где воспитанники могут познакомиться с историей России и узнать о подвигах защитников Отечества, сообщает мэрия.
Музей совместными усилиями создавали педагоги, дети и их родители. Как отметили воспитатели, получившееся уникальное пространство представляет ценность не только экспозициями, но и "содержанием проводимой воспитательной работы с детьми".
Пространство разбито на тематические зоны: стена памяти "Помним! Чтим! Гордимся!", "Военная техника", "В блиндаже", "Юные герои ВОВ", "Блокада Ленинграда".
«В содержании федеральной образовательной программы дошкольного образования отмечена необходимость активации процесса воспитания патриотизма дошкольников, потому что именно в детском возрасте закладываются чувство любви к Родине, жизненные ориентиры», – подчеркнули педагоги.
13:23:57 06-08-2025
А нужна эта информация детям в детском саду?
15:40:42 06-08-2025
совершенно излишний прогиб, не для этого возраста! это как-то с душком, как украшение детских колясок камуфляжем и пушками
16:27:37 06-08-2025
с утробы начинайте информировать
16:34:31 06-08-2025
Грустный садик
Дети скорбят по погибшим героям.
18:02:48 06-08-2025
Интересно, а зачем игрушечная могила?