В барнаульском перинатальном центре "Дар" в январе родились три двойни

За месяц в медучреждении на свет появились 273 новорожденных

11 февраля 2026, 10:27, ИА Амител

Новорожденный и мать / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В барнаульском перинатальном центре "Дар" обнародовали статистические данные за январь 2026 года.

Несмотря на то, что месяц оказался сокращенным из‑за плановой санитарной обработки, в медучреждении на свет появились 273 новорожденных — 141 девочка и 132 мальчика. Среди них — три двойни.

Также медики приняли 25 недоношенных младенцев, родившихся раньше положенного срока. Всем им оперативно оказали необходимую специализированную медицинскую помощь — состояние малышей находится под контролем специалистов.

