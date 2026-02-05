НОВОСТИОбщество

Жительница Бийска родила дочь в машине скорой помощи по пути в роддом

Роды начались, когда машина была уже на подъезде к медучреждению

05 февраля 2026, 16:43, ИА Амител

Медики скорой помощи / Фото: Станция скорой медицинской помощи Бийска

В Бийске бригада скорой медицинской помощи успешно приняла роды прямо в автомобиле — малышка появилась на свет по дороге в родильное отделение, говорится в сообщении телеграм-канала Станции скорой медицинской помощи Бийска.

23‑летнюю жительницу Бийского района, для которой это уже третьи роды, перевозили в роддом. Однако ребенок решил не дожидаться прибытия в больницу.

Роды начались, когда машина была уже на подъезде к медучреждению. Водитель Александр Иванов оперативно остановил автомобиль, чтобы медикам было удобно работать.

Бригада действовала слаженно и профессионально. Фельдшер Валентина Шестакова и медицинская сестра Анастасия Чублова обеспечили безопасные и комфортные условия для роженицы и новорожденной.

Девочка родилась на 34‑й неделе беременности с весом 1,5 кг — и сразу громко заявила о себе первым криком. Валентина Шестакова поделилась опытом работы в нестандартных ситуациях: 

«Мы не впервые принимаем роды в автомобиле скорой помощи. Важно быть готовыми к любым ситуациям. Когда везем рожениц в роддом, всегда держим наготове все необходимое для оказания экстренной помощи. Это наша работа. Главное — спокойствие и четкие действия. Рады, что все прошло хорошо и мама с дочкой в порядке».

Этот случай уже не первый в 2026 году, когда медики скорой помощи успешно принимают роды вне стен роддома. 

