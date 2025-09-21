В Белокурихе пожарные эвакуировали почти 350 человек из загоревшегося санатория
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования
21 сентября 2025, 11:00, ИА Амител
В Белокурихе в одном из гостиничных корпусов санатория на улице Славского произошел пожар.
Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, возгорание началось в электрощитовой на первом этаже здания, площадь пожара составила около четырех квадратных метров.
Для ликвидации огня привлекли 14 пожарных, семь единиц спецтехники и автолестницу. В условиях сильного задымления работали два звена газодымозащитников.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Спасатели вывели из опасной зоны 20 человек и эвакуировали еще 349, среди них 16 детей.
