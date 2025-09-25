В Бийске мужчина похитил девочку у матери и скрывал ее в другом районе

Бывшие супруги не смогли договориться о месте проживания ребенка

25 сентября 2025, 13:00, ИА Амител

Мужчина с ребенком / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Бийске судебные приставы вернули матери девятимесячную дочь, которую отец удерживал после развода. Об этом сообщили в ГУФССП России по Алтайскому краю.

Ситуация возникла после того, как бывшие супруги не смогли договориться о месте проживания ребенка. 44-летний мужчина проник в квартиру экс-жены и увез малышку к себе домой, после чего отказывался возвращать девочку и угрожал матери. Он скрывал ребенка в другом районе Алтайского края.

«Женщина обратилась в полицию, однако уголовное дело возбудить не удалось, так как отец не был лишен или ограничен в родительских правах. Мужчине разъяснили последствия принудительного исполнения судебного решения, однако он продолжал удерживать дочь», – отметили в ведомстве.

Бийский городской суд постановил определить место жительства девочки с матерью. После этого судебные приставы при поддержке органов опеки и полиции исполнили решение и передали ребенка женщине. Права несовершеннолетней были восстановлены.