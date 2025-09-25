В Бийске мужчина похитил девочку у матери и скрывал ее в другом районе
Бывшие супруги не смогли договориться о месте проживания ребенка
25 сентября 2025, 13:00, ИА Амител
В Бийске судебные приставы вернули матери девятимесячную дочь, которую отец удерживал после развода. Об этом сообщили в ГУФССП России по Алтайскому краю.
Ситуация возникла после того, как бывшие супруги не смогли договориться о месте проживания ребенка. 44-летний мужчина проник в квартиру экс-жены и увез малышку к себе домой, после чего отказывался возвращать девочку и угрожал матери. Он скрывал ребенка в другом районе Алтайского края.
«Женщина обратилась в полицию, однако уголовное дело возбудить не удалось, так как отец не был лишен или ограничен в родительских правах. Мужчине разъяснили последствия принудительного исполнения судебного решения, однако он продолжал удерживать дочь», – отметили в ведомстве.
Бийский городской суд постановил определить место жительства девочки с матерью. После этого судебные приставы при поддержке органов опеки и полиции исполнили решение и передали ребенка женщине. Права несовершеннолетней были восстановлены.
Этот мужчина явно любит своего ребенка. Он алкаш, нарк или безработный? Почему ему нельзя оставить ребенка при якобы равных правах родителей?)
13:26:51 25-09-2025
Гость (13:16:27 25-09-2025) Этот мужчина явно любит своего ребенка. Он алкаш, нарк или б... Кстати, мать алименты платила бы))
14:51:02 25-09-2025
Гость (13:16:27 25-09-2025) Этот мужчина явно любит своего ребенка. Он алкаш, нарк или б... Маленький ешо очень, титьку надо.)))
13:57:44 25-09-2025
Как алименты так с мужика, как ребенка так к матери..зачем тогда равноправие
06:16:34 26-09-2025
Гость (13:57:44 25-09-2025) Как алименты так с мужика, как ребенка так к матери..зачем т... гораздо справедливей было бы отдать ребенка матери и с нее взыскивать алименты в пользу отца
14:00:06 25-09-2025
Прежде, чем поднимать рождаемость в стране восстановите в правах МУЖЧИН!
16:55:22 25-09-2025
Гость (14:00:06 25-09-2025) Прежде, чем поднимать рождаемость в стране восстановите в пр...
У него были права 50/50 с матерью. Он нарушил закон и был наказан. Где тебя ущемили, болезный? Если бабы не дают, то не в правах дело