В Бийске обнаружили тело мужчины с обглоданным лицом

25 ноября 2025, 12:15, ИА Амител

Злая собака, бешенство /Сгенерировано Midjourney / amic.ru

В Бийске на выезде в сторону Барнаула обнаружили тело мужчины с обглоданным лицом. Как сообщают очевидцы, труп нашли на выходных, на вид погибшему около 50 лет, пишет "Бийский рабочий".

Личность сначала установить не удалось – по всей видимости, к телу до приезда полиции успели подобраться животные, предположительно, бродячие собаки, из-за чего лицо оказалось обглодано.

Позднее правоохранителям удалось опознать погибшего. Им оказался мужчина, который числился в розыске как без вести пропавший.

