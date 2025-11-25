НОВОСТИПроисшествия

В Бийске обнаружили тело мужчины с обглоданным лицом

Позднее правоохранителям удалось опознать погибшего

25 ноября 2025, 12:15, ИА Амител

Злая собака, бешенство /Сгенерировано Midjourney / amic.ru
Злая собака, бешенство /Сгенерировано Midjourney / amic.ru

В Бийске на выезде в сторону Барнаула обнаружили тело мужчины с обглоданным лицом. Как сообщают очевидцы, труп нашли на выходных, на вид погибшему около 50 лет, пишет "Бийский рабочий".

Личность сначала установить не удалось – по всей видимости, к телу до приезда полиции успели подобраться животные, предположительно, бродячие собаки, из-за чего лицо оказалось обглодано.

Позднее правоохранителям удалось опознать погибшего. Им оказался мужчина, который числился в розыске как без вести пропавший.

Ранее сообщалось, что в Москве на берегу пруда нашли останки школьника, завернутые в пакет. В московском Следкоме уточнили, что в самом пруду также обнаружили рюкзак с фрагментом тела.

Погибшая девушка Вера / Фото: Mash

Власти Белоруссии хотят помочь матери проданной на органы девушки забрать ее останки

Ранее похитившие и убившие девушку требовали полмиллиона долларов за урну с прахом
НОВОСТИПроисшествия

Бийск дикие животные

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

12:27:56 25-11-2025

коты ультара

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:04:13 25-11-2025

Дикие собаки? Их в Бийске много...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:20:48 25-11-2025

Гость (13:04:13 25-11-2025) Дикие собаки? Их в Бийске много...... получается, охотятся на людей

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:42:45 25-11-2025

Его обглодали дикие воробьи.
Бродячие чипированные стерилизованные привитые собаки вообще не виноваты.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

19:33:37 25-11-2025

Тёща лицо обглодала...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:11:59 25-11-2025

Вы других животных не знаете видимо? Ну кроме собак? и почему человек умер пока не ясно.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:19:23 26-11-2025

Гость (21:11:59 25-11-2025) Вы других животных не знаете видимо? Ну кроме собак? и почем... вы совсем куку?? какие еще??? там патологоанатомы получше вас разбираются. по форме ран и качеству ран определяется их происхождение. заключение - собаки

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров