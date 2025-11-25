В Бийске обнаружили тело мужчины с обглоданным лицом
Позднее правоохранителям удалось опознать погибшего
25 ноября 2025, 12:15, ИА Амител
В Бийске на выезде в сторону Барнаула обнаружили тело мужчины с обглоданным лицом. Как сообщают очевидцы, труп нашли на выходных, на вид погибшему около 50 лет, пишет "Бийский рабочий".
Личность сначала установить не удалось – по всей видимости, к телу до приезда полиции успели подобраться животные, предположительно, бродячие собаки, из-за чего лицо оказалось обглодано.
Позднее правоохранителям удалось опознать погибшего. Им оказался мужчина, который числился в розыске как без вести пропавший.
Ранее сообщалось, что в Москве на берегу пруда нашли останки школьника, завернутые в пакет. В московском Следкоме уточнили, что в самом пруду также обнаружили рюкзак с фрагментом тела.
12:27:56 25-11-2025
коты ультара
13:04:13 25-11-2025
Дикие собаки? Их в Бийске много...
13:20:48 25-11-2025
Гость (13:04:13 25-11-2025) Дикие собаки? Их в Бийске много...... получается, охотятся на людей
16:42:45 25-11-2025
Его обглодали дикие воробьи.
Бродячие чипированные стерилизованные привитые собаки вообще не виноваты.
19:33:37 25-11-2025
Тёща лицо обглодала...
21:11:59 25-11-2025
Вы других животных не знаете видимо? Ну кроме собак? и почему человек умер пока не ясно.
00:19:23 26-11-2025
Гость (21:11:59 25-11-2025) Вы других животных не знаете видимо? Ну кроме собак? и почем... вы совсем куку?? какие еще??? там патологоанатомы получше вас разбираются. по форме ран и качеству ран определяется их происхождение. заключение - собаки