Что известно о жестоком убийстве мальчика, останки которого обнаружили в пруду в Москве?
По данным СМИ, с ребенком могла расправиться его мать
17 ноября 2025, 11:05, ИА Амител
16 ноября общественность всколыхнула жуткая находка в Гольяновском пруду и на его берегу в Москве. Там обнаружили останки ребенка, лежавшие в пакете и рюкзаке. Официальной информации о подозреваемых и обстоятельствах убийства пока нет, однако СМИ уже раскрывают неожиданные подробности расправы над малышом и рассказывают о его матери, якобы состоящей на учете у психиатра.
Что уже известно о трагедии, убитом ребенке и его родственниках – в материале amic.ru.
Кто и когда нашел останки ребенка?
16 ноября на берегу Гольяновского пруда в Москве обнаружили человеческие останки. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, они были завернуты в пакет. В московском Следкоме уточнили, что в самом пруду также обнаружили рюкзак с фрагментом тела. Тогда следствие установило, что они принадлежат ребенку в возрасте от 7 до 10 лет.
По данным Telegram-канала Shot, в рюкзаке обнаружили голову мальчика. Жуткую находку сделали рабочие около 09:30 утра по местному времени. Сразу после этого они вызвали к месту полицию. Следствие начало допрос свидетелей и изучение записей камер видеонаблюдения. Водолазные группы несколько раз прочесали весь Гольяновский пруд, но никаких других останков не нашли.
Позже Следком Подмосковья сообщил, что на балконе квартиры в Балашихе обнаружили тело шестилетнего мальчика. В жилище провели обыски. Правоохранители проверяют, могут ли найденные в пруду останки принадлежать убитому ребенку.
Кто мог жестоко расправиться с ребенком?
Пока правоохранители не публиковали официальных версий гибели мальчика. По данным СМИ, расправиться с ним могли родная мать и отчим. Как информирует Shot, они могли отрезать ребенку голову, а тело оставить на балконе. По информации Telegram-канала, женщина попыталась скрыть улики и отнести останки мальчика в рюкзаке на Гольяновский пруд.
При этом Mash пишет, что женщина могла сама убить и расчленить ребенка, а историю с причастным к этому отчимом выдумать, чтобы запутать следствие.
Как сообщала газета "Известия", из дома, где нашли труп, полицейские вывели мать мальчика и посадили ее в автомобиль.
Официальных данных о задержании пока нет.
Что известно о матери обезглавленного мальчика?
По данным СМИ, женщина увлекалась магией и проводила "эксперименты с сознанием". В соцсетях она писала, что "ходит между мирами", и уверяла подписчиков, что обладает сверхспособностями. Shot сообщал, что женщина страдала слуховыми и зрительными галлюцинациями и попадала в психиатрическую лечебницу.
Что еще известно о семье убитого ребенка?
Шестилетний мальчик был инвалидом и не мог ходить, пишет Mash. По данным Telegram-канала, у его матери есть еще один ребенок – девятилетняя девочка, которая ходит во 2-й класс школы в Балашихе.
Отец детей прожил с их матерью десять лет и ушел из семьи в июне 2025-го. О смерти сына он узнал из новостей.
Бабушка убитого ребенка ранее обращалась в правоохранительные органы. С ее слов, сожитель дочери увел ее внука из дома и больше она его не видела.
Как идет расследование уголовного дела?
По факту убийства ребенка возбудили уголовное дело в соответствии с п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Идут следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к трагедии.
Расследование контролируют в прокуратурах Москвы и Московской области, а также в управлениях столичного и подмосковного Следственного комитета.
15:12:37 17-11-2025
так он гидроцефал...ужас какой. а в 9 лет дети в 3м классе обычно! что там с девочкой?? ее очень жадь. какой-то еще там в этом аду сожитель.. Напишите как девочка?