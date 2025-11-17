16 ноября на берегу Гольяновского пруда в Москве обнаружили человеческие останки. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, они были завернуты в пакет. В московском Следкоме уточнили, что в самом пруду также обнаружили рюкзак с фрагментом тела. Тогда следствие установило, что они принадлежат ребенку в возрасте от 7 до 10 лет.

По данным Telegram-канала Shot, в рюкзаке обнаружили голову мальчика. Жуткую находку сделали рабочие около 09:30 утра по местному времени. Сразу после этого они вызвали к месту полицию. Следствие начало допрос свидетелей и изучение записей камер видеонаблюдения. Водолазные группы несколько раз прочесали весь Гольяновский пруд, но никаких других останков не нашли.

Позже Следком Подмосковья сообщил, что на балконе квартиры в Балашихе обнаружили тело шестилетнего мальчика. В жилище провели обыски. Правоохранители проверяют, могут ли найденные в пруду останки принадлежать убитому ребенку.