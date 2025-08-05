В Бийске пенсионерка отдала мошенникам 450 тысяч, решив сдать "анализы в поликлинике"
Аферисты разыграли целый спектакль с несколькими действующими лицами
05 августа 2025, 15:25, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули 65-летнюю жительницу Бийска и уговорили "обезопасить" накопления, сообщает региональное МВД.
«Позвонили якобы из поликлиники. "Медик" сообщил, что в рамках диспансеризации необходимо дополнительно сдать несколько анализов. Для того чтобы получить направление, нужен код из СМС-сообщения», – рассказали в ведомстве.
Женщина назвала код. После позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга, который заявил, что с ней только что общались мошенники. Якобы они уже сделали от ее имени доверенность на жителя недружественной страны и теперь он оформит на нее кредиты и спишет деньги со всех счетов.
Далее с пенсионеркой пообщался "правоохранитель". Он сказал, что ее привлекут к уголовной ответственности, если она не "обезопасит" накопления. Бийчанка поехала в банк, сняла сбережения и перевела 251 тыс. рублей.
После этого ей сообщили, что пока она производила манипуляции со счетами, злоумышленники оформили заем на 200 тыс. рублей, которые необходимо получить и тоже "обезопасить".
«Женщина все делала по инструкции и только на следующий день поняла, что все это время ее обманывали мошенники», – отметили в МВД.
Ранее другая пенсионерка из Бийска потеряла больше 1 млн рублей, вложившись в добычу золота.
15:29:35 05-08-2025
Эх бабка ты бабка.
Лучше бы у тебя был простой домашний с дисковым набором телефон и сберегательная книжка под подушкой.
Кстати, к этому мы скоро все придем.
20:47:23 05-08-2025
Гость (15:29:35 05-08-2025) Эх бабка ты бабка. Лучше бы у тебя был простой домашний ... Звонят по городскому и потом уже разводят… звонят от имени Ростелекома, поликлиники, домофонной компании…
21:06:48 05-08-2025
Гость (20:47:23 05-08-2025) Звонят по городскому и потом уже разводят… звонят от имени Р... В разговоре называют Вашу фамилию, имя, отчество и домашний адрес…
15:44:58 05-08-2025
И как анализы? Все в порядке? А вот такие еще в школах работают!
20:45:21 05-08-2025
Звонят на городской телефон якобы из поликлиники. Сначала тоже про анализы, потом просят номер паспорта. Мама просто положила трубку. Барнаул