В Бийске пенсионерка отдала мошенникам 450 тысяч, решив сдать "анализы в поликлинике"

Аферисты разыграли целый спектакль с несколькими действующими лицами

05 августа 2025, 15:25, ИА Амител

Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 65-летнюю жительницу Бийска и уговорили "обезопасить" накопления, сообщает региональное МВД.

«Позвонили якобы из поликлиники. "Медик" сообщил, что в рамках диспансеризации необходимо дополнительно сдать несколько анализов. Для того чтобы получить направление, нужен код из СМС-сообщения», – рассказали в ведомстве.

Женщина назвала код. После позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга, который заявил, что с ней только что общались мошенники. Якобы они уже сделали от ее имени доверенность на жителя недружественной страны и теперь он оформит на нее кредиты и спишет деньги со всех счетов.

Далее с пенсионеркой пообщался "правоохранитель". Он сказал, что ее привлекут к уголовной ответственности, если она не "обезопасит" накопления. Бийчанка поехала в банк, сняла сбережения и перевела 251 тыс. рублей.

После этого ей сообщили, что пока она производила манипуляции со счетами, злоумышленники оформили заем на 200 тыс. рублей, которые необходимо получить и тоже "обезопасить".

«Женщина все делала по инструкции и только на следующий день поняла, что все это время ее обманывали мошенники», – отметили в МВД.

