В этом году обслуживанием фонтанов занимается подрядная организация из Барнаула

27 мая 2026, 18:35, ИА Амител

Фонтан / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина

В Бийске после зимней консервации вновь запустили городские фонтаны. Перед началом работы специалисты очистили чаши и форсунки, проверили насосное оборудование и электронику. Выявленные во время расконсервации неисправности планируют устранить в ближайшее время. Об этом 27 мая сообщили в администрации наукограда.

В мэрии уточнили, что в этом году обслуживанием фонтанов занимается подрядная организация из Барнаула. Сейчас в городе работают четыре фонтана — на Петровском бульваре, в парке "Прибрежный", на бульваре Вали Максимовой и в районе АБ.

Власти призвали жителей бережно относиться к объектам благоустройства. Родителей попросили объяснить детям, что катание по чашам фонтанов на велосипедах и самокатах, попытки закрывать форсунки или бросать в воду посторонние предметы могут привести к поломкам и дорогостоящему ремонту.

«Фонтан — это украшение парка и долгожданная прохлада в жару. Давайте бережно относиться к нему», — подчеркнули в администрации.

Кроме того, бийчанам напомнили, что купание в фонтанах запрещено. В воду добавляют специальные реагенты, предотвращающие цветение, которые могут вызвать раздражение кожи и аллергические реакции.