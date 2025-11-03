В Бийске пожилой мужчина пострадал при столкновении трамвая и легковушки
74-летнего пострадавшего увезли в больницу
03 ноября 2025, 14:59, ИА Амител
Фото: ССМП Бийска
В Бийске легковой автомобиль столкнулся с трамваем. В ДТП травмы получил пожилой мужчина. Об этом сообщает городская станция скорой медицинской помощи.
Авария произошла на улице Васильева. Медики, оперативно прибывшие на место происшествия, увезли в больницу 74-летнего пострадавшего в состоянии средней тяжести.
«В результате ДТП пострадал 74-летний мужчина. С различными травмами в состоянии средней степени тяжести его доставили в медицинское учреждение», – сообщил главный фельдшер ССМП Максим Максимкин.
Причину и обстоятельства произошедшего выясняют полицейские.
