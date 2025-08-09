В Бийске женщина, отрицавшая свою беременность, родила здорового мальчика

Врачам пациентка жаловалась на боли внизу живота

09 августа 2025, 15:55, ИА Амител

Фото: пресс-служба городской больницы № 2 города Бийска

В бийской городской больнице № 2 врачи приняли стремительные роды у женщины, которая отрицала свою беременность. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Из Бийского района в больницу привезли пациентку с подозрением на внематочную беременность. Она жаловалась на боли внизу живота, однако категорически отрицала беременность. Заведующая гинекологическим отделением Ирина Дубинина и врач – акушер-гинеколог Ия Попская быстро подготовили все необходимое и начали принимать стремительные роды.

«Давно мы в стенах нашей больницы не принимали роды, особенно такие стремительные. Но, к счастью, все прошло успешно. Действовали четко, слаженно и уверенно. Родился мальчик здоровым, сразу громко закричал», – рассказала Ирина Дубинина.

Как отметили в пресс-службе больницы, молодая мама могла скрывать свою беременность от окружающих. Женщина не проходила осмотры и не вставала на учет. После родов ее вместе с новорожденным сыном доставили в родильное отделение Центральной городской больницы.