В Бийске женщина, отрицавшая свою беременность, родила здорового мальчика

Врачам пациентка жаловалась на боли внизу живота

09 августа 2025, 15:55, ИА Амител

Фото: пресс-служба городской больницы № 2 города Бийска

В бийской городской больнице № 2 врачи приняли стремительные роды у женщины, которая отрицала свою беременность. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Из Бийского района в больницу привезли пациентку с подозрением на внематочную беременность. Она жаловалась на боли внизу живота, однако категорически отрицала беременность. Заведующая гинекологическим отделением Ирина Дубинина и врач – акушер-гинеколог Ия Попская быстро подготовили все необходимое и начали принимать стремительные роды.

«Давно мы в стенах нашей больницы не принимали роды, особенно такие стремительные. Но, к счастью, все прошло успешно. Действовали четко, слаженно и уверенно. Родился мальчик здоровым, сразу громко закричал», – рассказала Ирина Дубинина.

Как отметили в пресс-службе больницы, молодая мама могла скрывать свою беременность от окружающих. Женщина не проходила осмотры и не вставала на учет. После родов ее вместе с новорожденным сыном доставили в родильное отделение Центральной городской больницы.

Avatar Picture
Гость

19:11:26 09-08-2025

Бывает такое. Моя мама 17 ноября 1937 года рождения. Сказали детей не будет так как войну и ужасный голод пережила в Ярославской области. Их бомбили. Она была очень худенькая. У нее грудь только начала развиваться к 18 годам. Меня родила почти в 36 лет прожив с моим отцом в Алтайском крае больше 4 лет. Когда ей сказали что она беременная она только рассмеялась. Родила меня через 2 недели. Я родился семимесячный 1 сентнября 1973 года. Такие чудеса иногда бывают.

Avatar Picture
dok_СФ

09:17:19 10-08-2025

В данном случае другое "чудо" - молодая мама могла скрывать свою беременность..

Avatar Picture
Гость

22:12:34 10-08-2025

Ужас какой-то.

Avatar Picture
Гость

11:58:20 11-08-2025

какая же она молодая? лет сорок, не меньше

