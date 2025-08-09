В Бийске женщина, отрицавшая свою беременность, родила здорового мальчика
Врачам пациентка жаловалась на боли внизу живота
09 августа 2025, 15:55, ИА Амител
В бийской городской больнице № 2 врачи приняли стремительные роды у женщины, которая отрицала свою беременность. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.
Из Бийского района в больницу привезли пациентку с подозрением на внематочную беременность. Она жаловалась на боли внизу живота, однако категорически отрицала беременность. Заведующая гинекологическим отделением Ирина Дубинина и врач – акушер-гинеколог Ия Попская быстро подготовили все необходимое и начали принимать стремительные роды.
«Давно мы в стенах нашей больницы не принимали роды, особенно такие стремительные. Но, к счастью, все прошло успешно. Действовали четко, слаженно и уверенно. Родился мальчик здоровым, сразу громко закричал», – рассказала Ирина Дубинина.
Как отметили в пресс-службе больницы, молодая мама могла скрывать свою беременность от окружающих. Женщина не проходила осмотры и не вставала на учет. После родов ее вместе с новорожденным сыном доставили в родильное отделение Центральной городской больницы.
19:11:26 09-08-2025
Бывает такое. Моя мама 17 ноября 1937 года рождения. Сказали детей не будет так как войну и ужасный голод пережила в Ярославской области. Их бомбили. Она была очень худенькая. У нее грудь только начала развиваться к 18 годам. Меня родила почти в 36 лет прожив с моим отцом в Алтайском крае больше 4 лет. Когда ей сказали что она беременная она только рассмеялась. Родила меня через 2 недели. Я родился семимесячный 1 сентнября 1973 года. Такие чудеса иногда бывают.
09:17:19 10-08-2025
В данном случае другое "чудо" - молодая мама могла скрывать свою беременность..
22:12:34 10-08-2025
Ужас какой-то.
11:58:20 11-08-2025
какая же она молодая? лет сорок, не меньше