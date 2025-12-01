В Бийском Академгородке школьники бросают петарды и бомбочки в прохожих
Залпы летят прямо из подъездов
01 декабря 2025, 12:45, ИА Амител
В Бийском Академгородке жители пожаловались на опасные развлечения подростков: школьники бросают петарды и бомбочки в прохожих. По словам очевидцев, залпы летят прямо из подъездов, а мишенью нередко становятся женщины и граждане, гуляющие с собаками, пишет Telegram-канал "Инцидент Бийск".
Один из жителей рассказал, что подобное происходит регулярно и вызывает панику у его супруги, которая боится взрывной пиротехники. Мужчина призвал обратить внимание на проблему и подчеркнул, что терпеть такие выходки становится все сложнее.
«Решите вопрос или разрешите догонять и перевоспитывать», – отметил он.
Бийчане просят власть и полицию вмешаться, чтобы предотвратить травмы и не допустить усиления опасного поведения подростков в жилом районе.
Ранее сообщалось, что в Новоалтайске на детской площадке раздался мощный хлопок, который напугал горожан.
12:54:50 01-12-2025
когда только запретят использовать петарды? Я свидетель, как взорвали петарду в ногах у беременной женщины, которая вот-вот должна была родить. Её увезли на скорой.
13:06:27 01-12-2025
Петарды - не знаю, а вот бомбочки давно уже пора запретить. Для чего их создали? Для праздничного настроения - на вряд ли. А вот, чтобы пугать людей и животных - это да. Эти недалекие детки кидают их под ноги не взрослым дядям, а бабушкам, женщинам с колясками. Трусы.
13:14:50 01-12-2025
Одна бывшая соседка рассказывала, как её сын-школьник взорвал петарду в унитазе. Сантехустройство раскололось. То есть петарды не такие безобидные.
13:42:31 01-12-2025
Деградация.
14:06:55 01-12-2025
Люди с СВО вернутся и перевоспитают шалунов.
14:15:56 01-12-2025
Олег (14:06:55 01-12-2025) Люди с СВО вернутся и перевоспитают шалунов.... Их самих некоторых придется перевоспитывать. Подумай, какие люди возвращаются с войны, особенно если они до этого были не самые законопослушные.
14:51:36 01-12-2025
Новый год начался..несложно представить что будет в самый разгар. Достали этими фейерверками и сплошными праздниками.
14:51:53 01-12-2025
