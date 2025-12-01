В Бийском Академгородке школьники бросают петарды и бомбочки в прохожих

Залпы летят прямо из подъездов

01 декабря 2025, 12:45, ИА Амител

Подростки / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Бийском Академгородке жители пожаловались на опасные развлечения подростков: школьники бросают петарды и бомбочки в прохожих. По словам очевидцев, залпы летят прямо из подъездов, а мишенью нередко становятся женщины и граждане, гуляющие с собаками, пишет Telegram-канал "Инцидент Бийск".

Один из жителей рассказал, что подобное происходит регулярно и вызывает панику у его супруги, которая боится взрывной пиротехники. Мужчина призвал обратить внимание на проблему и подчеркнул, что терпеть такие выходки становится все сложнее.

«Решите вопрос или разрешите догонять и перевоспитывать», – отметил он.

Бийчане просят власть и полицию вмешаться, чтобы предотвратить травмы и не допустить усиления опасного поведения подростков в жилом районе.

Ранее сообщалось, что в Новоалтайске на детской площадке раздался мощный хлопок, который напугал горожан.