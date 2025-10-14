В центре Барнаула 15 октября отключат холодную воду. Адреса

Специалисты будут проводить врезку водопровода по адресу ул. Папанинцев, 105

14 октября 2025, 17:30, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

15 октября с 09:00 до 17:00 в части Барнаула будет приостановлено холодное водоснабжение в связи с плановыми работами "Росводоканала Барнаул". Специалисты будут проводить врезку водопровода по адресу ул. Папанинцев, 105.

Многоквартирные жилые дома:

пр. Красноармейский, 76, 78, 80, 82;

ул. Песчаная, 106а;

ул. Папанинцев, 109;

пер. Геблера, 27а, 29а.

Административные здания:

пр. Красноармейский, 82а;

ул. Папанинцев, 105, 106, 106а, 106б (станция скорой помощи), 108б.

Бойлерные: