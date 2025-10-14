В центре Барнаула 15 октября отключат холодную воду. Адреса
Специалисты будут проводить врезку водопровода по адресу ул. Папанинцев, 105
14 октября 2025, 17:30, ИА Амител
Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru
15 октября с 09:00 до 17:00 в части Барнаула будет приостановлено холодное водоснабжение в связи с плановыми работами "Росводоканала Барнаул". Специалисты будут проводить врезку водопровода по адресу ул. Папанинцев, 105.
Многоквартирные жилые дома:
-
пр. Красноармейский, 76, 78, 80, 82;
-
ул. Песчаная, 106а;
-
ул. Папанинцев, 109;
-
пер. Геблера, 27а, 29а.
Административные здания:
-
пр. Красноармейский, 82а;
-
ул. Папанинцев, 105, 106, 106а, 106б (станция скорой помощи), 108б.
Бойлерные:
-
пр. Красноармейский, 80;
-
ул. Папанинцев, 109.
Комментарии 0