В Кемерове загорелся торговый центр "Лапландия"

Посетителей эвакуируют из здания

20 августа 2025, 13:58, ИА Амител

Фото: "Инцидент Кузбасс"

В центре Кемерова вспыхнул ТЦ "Лапландия". Горит обшивка здания, людей эвакуируют. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк в своем Telegram-канале.

Он выехал на место происшествия.

«В соцсетях распространяется информация о пожаре в торговом центре "Лапландия". Горит обшивка здания. Сотрудников и посетителей ТЦ эвакуируют, на месте работают девять пожарных машин. Выезжаю на место происшествия», – написал Середюк.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Кузбасса, информация о возгорании поступила в 13:12 по местному времени.

По данным Telegram-канала Shot, пожару присвоили второй ранг сложности. Сведений о пострадавших пока нет.

Другие подробности происшествия неизвестны.

Напомним, 25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел страшный пожар, который унес жизни 60 человек, 37 из которых были детьми. Большинство погибших оказались заперты в кинотеатре и задохнулись от дыма, не дождавшись помощи. В шестую годовщину трагедии amic.ru в подробностях вспомнил, как это было.