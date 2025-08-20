В Кемерове загорелся торговый центр "Лапландия"
Посетителей эвакуируют из здания
20 августа 2025, 13:58, ИА Амител
В центре Кемерова вспыхнул ТЦ "Лапландия". Горит обшивка здания, людей эвакуируют. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк в своем Telegram-канале.
Он выехал на место происшествия.
«В соцсетях распространяется информация о пожаре в торговом центре "Лапландия". Горит обшивка здания. Сотрудников и посетителей ТЦ эвакуируют, на месте работают девять пожарных машин. Выезжаю на место происшествия», – написал Середюк.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Кузбасса, информация о возгорании поступила в 13:12 по местному времени.
По данным Telegram-канала Shot, пожару присвоили второй ранг сложности. Сведений о пострадавших пока нет.
Другие подробности происшествия неизвестны.
Напомним, 25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел страшный пожар, который унес жизни 60 человек, 37 из которых были детьми. Большинство погибших оказались заперты в кинотеатре и задохнулись от дыма, не дождавшись помощи. В шестую годовщину трагедии amic.ru в подробностях вспомнил, как это было.
14:05:29 20-08-2025
Очень по-колхозному звучит, когда слово "Кемерово" склоняют.
15:07:12 20-08-2025
Гость (14:05:29 20-08-2025) Очень по-колхозному звучит, когда слово "Кемерово" склоняют.... А Лапландия?
15:05:47 20-08-2025
сейчас все начнут проверять на пожарную безопасность
16:27:44 20-08-2025
что опять?