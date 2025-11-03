В частном секторе Барнаула вспыхнул пожар на площади 100 "квадратов"

Причиной могло стать короткое замыкание

03 ноября 2025, 13:36, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле пожар охватил дом и надворные постройки в частном секторе. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание произошло по улице Дорожной. Жильцы покинули опасную зону самостоятельно. Пожар потушили на площади 100 кв. метров. Повреждены стены и кровля жилого дома, гараж и баня. На другом подворье пострадала кровля надворных построек. Погибших и пострадавших нет.

«На месте были задействованы 24 человека личного состава, три звена газодымозащитников, шесть автоцистерн», – уточнили в ведомстве.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в доме.

Напомним, накануне ночью частный дом вспыхнул в Завьяловском районе. В результате возгорания ожоги получила 40-летняя женщина, ее увезли в больницу.