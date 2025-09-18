Казахстан и Турция в топе. Куда отправились отдыхать жители Алтайского края летом-2025

Выросло число поездок во Вьетнам, Китай и Таиланд

18 сентября 2025, 17:15, ИА Амител

Турист / Фото: пресс-служба МегаФона

Аналитики МегаФона изучили обезличенные данные абонентов и выяснили, где чаще всего предпочитали отдыхать жители Алтайского края и России летом 2025 года. Причем статистика показала, что россияне теперь отдыхают чаще, но меньше. В 2024 году отпуск длился в среднем десять дней, а в 2025-м – уже семь. Однако количество поездок на одного туриста увеличилось на 6%.

Популярные направления туристов с Алтая

Жители Алтайского края по-прежнему предпочитают отдых в Казахстане и Турции. Турпоток в соседнюю страну увеличился на 21%, в Турцию – не изменился по сравнению с прошлым годом. Абхазия заняла третью позицию – рост составил 4%.

Среди популярных направлений также остаются Китай и Таиланд. Страны Азии продемонстрировали значительный рост, особенно Вьетнам, где турпоток увеличился в восемь раз. Активно сибиряки выезжали в Монголию и Республику Корея. Египет продолжает быть лидером по числу туристов в Африке. В Европе наибольшее внимание привлекают Германия, Польша и Италия, также укрепила позицию Литва.

Популярные маршруты россиян

Рост числа зарубежных поездок зафиксировали и по всей России (в 2025 году на 9% больше, чем в 2024-м). Больший интерес туристы проявляли к африканским и азиатским странам – популярность увеличилась на 38 и 37% соответственно. Турция остается на первом месте по количеству отдыхающих и пересадок на стыковочные рейсы.

По-прежнему востребованы Белоруссия, Казахстан, Абхазия и Грузия. В Азии в топ-3 входят Вьетнам (+282% в сравнении с прошлым летом), Китай и Таиланд. Египет продолжает оставаться лидером среди африканских направлений. А еще – Марокко и Тунис, который показал рост турпотока на 249%.

На Ближнем Востоке, помимо Турции, рост показали ОАЭ и Саудовская Аравия, также Бахрейн (+32%) и Ирак (+24%). В Европе чаще посещали Литву, Италию и Румынию, но в рейтинг по самой заметной динамике они не попали – его возглавили Польша (+32%), Монако (+31%) и Ирландия (+26%).

Почти весь турпоток в Северную Америку составляют США и Куба – вместе 86%. США показали рост на 25%, а вот Куба потеряла 20%. В Южной Америке более половины туристов (60%) выбрали Бразилию и Аргентину, при этом по сравнению с прошлым летом число путешественников осталось на прежнем уровне.

Транзитные перелеты

Турция не только сохраняет статус главного направления для отдыха россиян, но и остается самым популярным пунктом для транзитных перелетов – число пересадок увеличилось почти на треть. Стамбул стал главным хабом для российских путешественников.

Казахстан находится на втором месте по числу пересадок, однако большинство маршрутов через страну осуществляется по суше, а не по воздуху. Китай занял третью позицию (+20% пересадок). ОАЭ продолжает оставаться востребованным транзитным пунктом, занимая четвертое место с ростом на 10%. Сербия стабильно входит в топ-5 стран для транзитных рейсов, но количество пересадок через Белград снизилось на 8,5% по сравнению с 2024 годом.

Катар тоже теряет популярность как транзитный пункт – количество пересадок сократилось в три раза, Кувейт и Иордания отметили снижение на 28%.