В Горно-Алтайске пять домов остались без тепла из-за коммунальной аварии

Прокуратура организовала проверку

16 ноября 2025, 15:05, ИА Амител

Фото: личная страница Ольги Сафроновой во "ВКонтакте"

В пяти двухэтажных домах Горно-Алтайска пропало отопление. Это связано с коммунальной аварией, которая произошла в ночь на 16 ноября, сообщила глава города Ольга Сафронова на своей странице во "ВКонтакте".

Без тепла остались жители домов в районе парка Победы. На место выехали аварийные бригады городского ЖКХ, идет ремонт.

«Сотрудники администрации, ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска проводят поквартирный обход. При необходимости готовы предоставить оборудование для обогрева. Вместе с моим первым замом Арсентием Язаровым побывали на месте, пообщались с коллегами. Ситуацию держу на контроле», – отметила мэр города.

Прокуратура Горно-Алтайска организовала проверку по факту случившегося. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по ее результатам примут соответствующие меры реагирования.

Напомним, два района Барнаула 13 ноября остались без отопления и горячей воды. В Октябрьском районе специалисты устраняли аварию на магистральном трубопроводе, а в Индустриальном улучшали качество теплоснабжения для трех тысяч жителей города.