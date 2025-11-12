Жители двух районов Барнаула временно остались без отопления и горячей воды

Подачу коммунальных ресурсов хотят возобновить к 20:00

12 ноября 2025, 13:20, ИА Амител

Батарея / Фото: amic.ru

12 ноября у части барнаульцев в Индустриальном и Октябрьском районах отключили отопление и горячую воду. Об этом сообщили в СГК.

В Октябрьском районе специалисты устраняют аварию на магистральном трубопроводе. В Индустриальном они занимаются работами, которые улучшат качество теплоснабжения для трех тысяч барнаульцев.

С 12:00 до 20:00 тепла и горячей воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район

ул. Ленинградская, 18;

ул. Попова, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73а, 75, 77, 77а, 79,79а;

ул. Энтузиастов, 14, 14б, 20.

Октябрьский район

ул. Беляева, 4, 14 15;

ул. Петра Сухова, 34, 52, 53, 57, 63, 67;

ул. 40 лет Октября, 3а, 4, 5а, 12, 13, 14;

ул. Глушкова, 16;

ул. Эмилии Алексеевой, 25, 27, 29;

ул. 5-я Западная, 62, 62б, 77;

ул. Смирнова, 79г, 81, 83;

ул. Тимуровская, 26.

Ранее отопление отключали в нескольких барнаульских многоэтажках на Павловском тракте и улице Малахова. Специалисты СГК устанавливали новые тепловые счетчики.