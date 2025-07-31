В "Горной аптеке" в Барнауле восстанавливают уникальный огород с алтайскими растениями

Проект начали реализовать в 2023 году

Новый аптекарский огород/Фото: "Горная аптека"

В центре алтайского гостеприимства "Горная аптека" в тестовом режиме открыли новую локацию — уникальный аптекарский огород. В ней уже проводят различные образовательные мероприятия, а также в зеленой зоне можно отдохнуть или пообедать на свежем воздухе. Новый аптекарский огород разместили во внутреннем дворике заведения. Директор "Горной аптеки" Ольга Лонская рассказала amic.ru, как родилась идея возродить уникальный огород и какие растения там выращивают.

500 видов сибирских растений

Аптекарский огород с самыми известными сибирскими растениями заложили еще в XVIII веке. Хотя изучением природных богатств Сибири интересовался еще Михаил Ломоносов. По-настоящему аптекарский сад стал популярным в начале XIX века, благодаря штаб-лекарю Семену Шангину. Он заложил ботанический сад, собрав в одном месте богатую коллекцию сибирской флоры. В самом центре Барнаула выращивали около 400-500 видов лекарственных растений. Среди них ревень, который много применяли в медицине той эпохи, а также продавали в Китай.

Однако позже территорию сада передали прусскому подданному Андерю Кальдеру. В итоге в саду открыли бильярдную, пивную лавочку. На арендатора стали поступать жалобы о неправильном использовании территории сада. Ботанический сад, который был десятилетиями одним из самых популярных мест в Барнауле, превратился в кабак.

В послевоенное время в парке играл духовой оркестр, действовала танцевальная площадка, работал летний кинотеатр, зимой заливали каток, действовал прокат коньков. В конце 1940-х годов в парке установили аттракционы для детей и взрослых.

Новый этап развития

Идею возродить исторический сад руководство "Горной аптеки" вынашивало много лет. Однако, по словам Ольги Лонской, сначала нужно было привести в порядок всю территорию центра гостеприимства. Прежде всего, сделать музей аптечного дела.

По-началу восстановить аптечный сад планировали в историческом месте — в Центральном парке. Однако реализовать проект не удалось, поэтому новую концепцию разработала известный ландшафтный дизайнер Инна Целовальникова. Уникальный европейский уголок решили открыть во дворе за "Горной аптекой". Работа по возрождению площадки началась в 2023 году. Для этого пришлось вывезти горы мусора. На территории высадили газон, уникальные алтайские растения, кустарники и деревья, установили лавочки и столики.

«Мы очень старались сделать по-настоящему уникальный для Барнаула дворик, который был не хуже, чем в Санкт-Петербурге. Проходя мимо "Горной аптеки", хочется заглянуть в наш ботанический сад», - объяснила Ольга Лонская.

Чаепития, аудиогиды и библиотека

Аптекарский огород в "Горной аптеке"/Фото: amic.ru

Сегодня на Алтае произрастает около 2000 видов растений. Самый популярные лекарственные из них высадили в аптечном дворике. Среди них шалфей, кровохлебка, душица, тысячелистник, боярышник и многое другое.

Еще одна особенность зоны — три стеклянные теплицы. В них можно поужинать, а также насладиться видами алтайских трав и растений. В планах создать в одной из теплиц библиотеку, в которой можно почитать книги про историю Алтайского края, послушать аудиогид или посетить лекции. Также планируют обустроить гербарий.

«В настоящее время аптечный дворик в "Горной аптеке" работает в тестовом режиме, но уже в будущем общественное пространство может стать новой точкой притяжения для тех, кто любит природу и историю города. Зимой будет работать круглогодичный купол. Планируем проводить святки, Рождество и другие праздники», - поделилась планами Ольга Лонская.

