Со слов депутата Антона Ткачева, такие меры противоречат технологическому прогрессу и могут возмутить интернет-пользователей

12 августа 2025, 09:45, ИА Амител

Смартфон в руке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Слухи о возможной блокировке в России звонков через WhatsApp* и Telegram не имеют никакого подтверждения. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на первого замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Ткачева.

Эксперт прокомментировал сведения о том, что "большая четверка" мобильных операторов якобы предложила заблокировать звонки через мессенджеры. С его слов, компании лишь обозначили потребность в дополнительных доходах, чтобы поддерживать существующую инфраструктуру и вернуть трафик в обычные голосовые вызовы.

Ткачев заявил, что подобные инициативы не только идут в разрез с технологическим прогрессом, но и могут возмутить интернет-пользователей.

Ранее в Сети появилась информация о том, что пользователи мессенджеров якобы столкнулись с проблемами, когда пытались позвонить с помощью мобильного интернета.

Как пишет "Коммерсантъ", Роскомнадзор и операторы большой четверки отказались комментировать ситуацию. Однако собеседник издания на телеком-рынке сообщил, что подобные проблемы могут быть связаны с выборочными блокировками звонков в мессенджерах. По данным инсайдера, их тестирования начались еще 1 августа.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ