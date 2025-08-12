НОВОСТИОбщество

В Госдуме опровергли слухи о блокировке звонков через WhatsApp* и Telegram

Со слов депутата Антона Ткачева, такие меры противоречат технологическому прогрессу и могут возмутить интернет-пользователей

12 августа 2025, 09:45, ИА Амител

Смартфон в руке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Слухи о возможной блокировке в России звонков через WhatsApp* и Telegram не имеют никакого подтверждения. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на первого замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Ткачева.

Эксперт прокомментировал сведения о том, что "большая четверка" мобильных операторов якобы предложила заблокировать звонки через мессенджеры. С его слов, компании лишь обозначили потребность в дополнительных доходах, чтобы поддерживать существующую инфраструктуру и вернуть трафик в обычные голосовые вызовы.

Ткачев заявил, что подобные инициативы не только идут в разрез с технологическим прогрессом, но и могут возмутить интернет-пользователей.

Ранее в Сети появилась информация о том, что пользователи мессенджеров якобы столкнулись с проблемами, когда пытались позвонить с помощью мобильного интернета.

Как пишет "Коммерсантъ", Роскомнадзор и операторы большой четверки отказались комментировать ситуацию. Однако собеседник издания на телеком-рынке сообщил, что подобные проблемы могут быть связаны с выборочными блокировками звонков в мессенджерах. По данным инсайдера, их тестирования начались еще 1 августа.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ

Гость

09:54:53 12-08-2025

Ага, то-то через вотсап позвонить сейчас - тып-пык-мык.

Гость

09:56:20 12-08-2025

Но ведь у них могут устареть сервера и всё

Гость

10:08:11 12-08-2025

Госдуме веры вообще никакой нет.

Гость

10:10:09 12-08-2025

Если сказали двигать мах то и телевизор с радио замедляет.

Гость

10:19:56 12-08-2025

Хорошо было бы иметь возможность отключать видео- и аудиозвонки в этих мессенджерах и запрещать голосовые сообщения.

Гость

13:49:10 12-08-2025

Гость (10:19:56 12-08-2025) Хорошо было бы иметь возможность отключать видео- и аудиозво...
Любители слать голосовухи и дурацкие картинки отметились? Колхозники поганые!

Гость

13:50:01 12-08-2025

Гость (10:19:56 12-08-2025) Хорошо было бы иметь возможность отключать видео- и аудиозво... В настройки пробовали заходить?

Гость

11:25:53 12-08-2025

Их там в госдуру из одной палаты дурки чтоль набирают? Ткачёвых, Милоновых, Гурулевых и эту, как её, космическую бабку - Черешкову!
Всё знают. Всё умеют. Всё могут объяснить. Вот только делать ничего не хотят.

1

11:29:38 12-08-2025

Очень жаль, что у депутатов от вранья не может расти нос, как у Пиноккио.

%÷^'^/апч

04:44:23 14-08-2025

Тоже мне депутат, только и могут что делать вид что мы тут не причём, законодатели х.., а тем временем РПН заметили связь и ладно бы это влияет как-то на преступность. Вы обрезаете связь с родственниками. Твари.

Ответить
