НОВОСТИОбщество

Роскомнадзор опроверг слухи о блокировке WhatsApp* и VPN с 1 августа

В ведомстве призвали доверять только официальной информации

28 июля 2025, 22:30, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке мессенджера WhatsApp* и VPN-сервисов с 1 августа 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представители ведомства призвали россиян доверять только официальной информации.

Как отметили в Роскомнадзоре, решения об ограничении доступа к каким-либо сервисам доводят до населения через официальные каналы коммуникации. 

Ранее о якобы блокировке мессенджера в своем Telegram-канале написала журналистка Анастасия Кашеварова. В своем посте она отметила, что ранее "силовики уже пробовали блокировать мессенджер". Кашеварова подчеркнула, что мессенджер активно используют вербовщики СБУ и мошенники.

Как пишет "Газета.ru", в Госдуме назвали сообщение о блокировке WhatsApp* "вбросом выходного дня".

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ.

Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru

В Госдуме объяснили, когда отключат WhatsApp в России и почему его давно не заблокировали

По словам депутата, в стране просто не было суверенной альтернативы
НОВОСТИОбщество
Россия мессенджеры

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

22:54:27 28-07-2025

Согласно "официально проверенной информации" Ютуб не работает из-за устаревшего оборудования)

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:40:09 28-07-2025

Ждем "черный" август

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:10:32 29-07-2025

Весь этот горький катаклизм...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:21:04 29-07-2025

давно облизываются. пока что колется. но давно и очень хочется

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:57:11 29-07-2025

Да-да, Ютуб вы тоже не блокируете, вранье и враньем погоняет

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:53:54 29-07-2025

Ну пусть попробуют VPN по выделенке заблокировать.

  -7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров