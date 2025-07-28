В ведомстве призвали доверять только официальной информации

28 июля 2025, 22:30, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке мессенджера WhatsApp* и VPN-сервисов с 1 августа 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представители ведомства призвали россиян доверять только официальной информации.

Как отметили в Роскомнадзоре, решения об ограничении доступа к каким-либо сервисам доводят до населения через официальные каналы коммуникации.

Ранее о якобы блокировке мессенджера в своем Telegram-канале написала журналистка Анастасия Кашеварова. В своем посте она отметила, что ранее "силовики уже пробовали блокировать мессенджер". Кашеварова подчеркнула, что мессенджер активно используют вербовщики СБУ и мошенники.

Как пишет "Газета.ru", в Госдуме назвали сообщение о блокировке WhatsApp* "вбросом выходного дня".

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ.