Роскомнадзор опроверг слухи о блокировке WhatsApp* и VPN с 1 августа
В ведомстве призвали доверять только официальной информации
28 июля 2025, 22:30, ИА Амител
Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке мессенджера WhatsApp* и VPN-сервисов с 1 августа 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Представители ведомства призвали россиян доверять только официальной информации.
Как отметили в Роскомнадзоре, решения об ограничении доступа к каким-либо сервисам доводят до населения через официальные каналы коммуникации.
Ранее о якобы блокировке мессенджера в своем Telegram-канале написала журналистка Анастасия Кашеварова. В своем посте она отметила, что ранее "силовики уже пробовали блокировать мессенджер". Кашеварова подчеркнула, что мессенджер активно используют вербовщики СБУ и мошенники.
Как пишет "Газета.ru", в Госдуме назвали сообщение о блокировке WhatsApp* "вбросом выходного дня".
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ.
22:54:27 28-07-2025
Согласно "официально проверенной информации" Ютуб не работает из-за устаревшего оборудования)
23:40:09 28-07-2025
Ждем "черный" август
07:10:32 29-07-2025
Весь этот горький катаклизм...
10:21:04 29-07-2025
давно облизываются. пока что колется. но давно и очень хочется
16:57:11 29-07-2025
Да-да, Ютуб вы тоже не блокируете, вранье и враньем погоняет
19:53:54 29-07-2025
Ну пусть попробуют VPN по выделенке заблокировать.