В Госдуме предложили блокировать мат в интернете

Как отметил депутат Свинцов, на ТВ и радио ненормативную лексику уже цензурируют

11 августа 2025, 21:25, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов предложил блокировать содержащие нецензурную брань материалы на сайтах и в социальных сетях. Как сообщает РБК, соответствующий документ он внес на рассмотрение нижней палаты парламента.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас контент, содержащий ненормативную лексику, не подвергается блокировке. Ввести такую возможность предлагается путем изменения ст. 15.1-1 федерального закона 149 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В ней идет речь о порядке блокировки сайтов с запрещенной информацией.

«Часть первая после слов "выражающей в неприличной форме" дополнить словами "содержащей нецензурную брань"», – говорится в законопроекте.

Свинцов отметил, что программы, выходящие в эфир на телевидении и радио, в обязательном порядке проходят цензуру, предполагающую заглушение нецензурной брани звуковым сигналом, а в интернете аналогичной меры нет.