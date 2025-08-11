В Госдуме предложили блокировать мат в интернете
Как отметил депутат Свинцов, на ТВ и радио ненормативную лексику уже цензурируют
11 августа 2025, 21:25, ИА Амител
Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов предложил блокировать содержащие нецензурную брань материалы на сайтах и в социальных сетях. Как сообщает РБК, соответствующий документ он внес на рассмотрение нижней палаты парламента.
В пояснительной записке отмечается, что сейчас контент, содержащий ненормативную лексику, не подвергается блокировке. Ввести такую возможность предлагается путем изменения ст. 15.1-1 федерального закона 149 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В ней идет речь о порядке блокировки сайтов с запрещенной информацией.
«Часть первая после слов "выражающей в неприличной форме" дополнить словами "содержащей нецензурную брань"», – говорится в законопроекте.
Свинцов отметил, что программы, выходящие в эфир на телевидении и радио, в обязательном порядке проходят цензуру, предполагающую заглушение нецензурной брани звуковым сигналом, а в интернете аналогичной меры нет.
21:26:33 11-08-2025
Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов спит?
21:34:37 11-08-2025
И штрафовать матершинников, штрафовать....
21:44:53 11-08-2025
ха ха ха юмористка ! степанцеко отдыхает
21:53:34 11-08-2025
Ну хоть кто-то с действительно нужным законом. А то всё ерунду какую-то придумывают
22:17:44 11-08-2025
СвиНцов, а о таких как ты, без мата вообще никак.
23:04:59 11-08-2025
Вот реально кто зря деньги получает, так это депутаты.
23:21:31 11-08-2025
Это потамушто в Думе больше не русских чем русских
Кае теперь русским людям понятно разговаривать ?
23:40:20 11-08-2025
Мне таки кажется что фамилия этой трибунной-говорилки не от металла происходит а от Пяточка ?
07:07:23 12-08-2025
В он-Лайн кинотеатрах российские сериалы показывают с матерками. Почему никто не реагирует делом?
09:48:12 12-08-2025
Гость (07:07:23 12-08-2025) В он-Лайн кинотеатрах российские сериалы показывают с матерк...
Кто тебя заставляет смотреть с матом? Есть цензурированная версия. А лучше смотри 1 канал, это для таких как ты.
18:13:32 12-08-2025
Гость (09:48:12 12-08-2025) Кто тебя заставляет смотреть с матом? Есть цензурированн... - во-первых, как вы установили какой я? (Таких, это каких?). Во -вторых, я что сказал, что заставляют меня? Я в целом имел ввиду ситуацию с тем, что людям за деньги преподносят фильмы с матом. А в- третих, я сам способен решить, что мне смотреть и в советах таких как вы (лишенных логического мышления, что установлено сутью вашего поста, не нуждаюсь. Так что ваш комментарий могли бы оставить при себе)
11:24:05 12-08-2025
Гость (07:07:23 12-08-2025) В он-Лайн кинотеатрах российские сериалы показывают с матерк...
Иди пожалуйся нацикам из Сорок сороков, что в интернете матерятся
18:15:13 12-08-2025
Гость (11:24:05 12-08-2025) Иди пожалуйся нацикам из Сорок сороков, что в интернете ... Как захочу пожаловаться, обязательно спрошу вашего совета, куда мне без него деться😱