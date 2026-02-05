В Госдуме предложили дать судам право выдавать "охранные ордера" против сталкеров

Новый законопроект предполагает защиту от навязчивых звонков, слежки и подарков

05 февраля 2026, 14:02, ИА Амител

Сталкер / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Государственную Думу внесен законопроект "О противодействии навязчивому преследованию", который вводит в российское законодательство понятие "сталкинг". Под ним понимаются систематические нежеланные действия, такие как звонки, сообщения, слежка или даже дарение подарков, причиняющие человеку дискомфорт или страх.

Ключевым инструментом защиты станет "охранный ордер", который сможет выдать суд по заявлению жертвы.

Этот документ запретит преследователю приближаться к пострадавшему, его дому, месту работы или учебы на определенное расстояние. Ордер будет действовать полгода с возможностью продления, а нарушителя поставят на профилактический учет в полиции.

Нарушение условий такого судебного запрета будет квалифицироваться как неисполнение решения суда (ст. 315 УК РФ) и может повлечь уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.