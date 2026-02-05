"Белые списки" в России пополнились новыми сервисами
Среди них — федеральные СМИ и приложения банков
05 февраля 2026, 15:35, ИА Амител
Список цифровых ресурсов, функционирующих при временном отсутствии мобильного интернета в целях обеспечения безопасности, расширен. К нему добавились новые банковские учреждения, ряд служб курьерской доставки, медиакомпания ВГТРК, телевизионные каналы, включая "Матч ТВ", газеты "Коммерсантъ" и "Парламентская газета", система ГИС ЖКХ, некоторые региональные сервисы и веб-сайты региональных властей России. Объявление об этом было размещено Минцифры в социальных сетях.
Стоит отметить, что данный перечень формируется на основе консультаций с органами безопасности и включает в себя наиболее важные и часто используемые цифровые платформы.
15:46:34 05-02-2026
а где региональные сми ?
Зачем в моём Дистрикте 22, новости Капитолии ?
15:56:04 05-02-2026
"Стоит отметить, что данный перечень формируется на основе консультаций с органами безопасности и включает в себя наиболее важные и часто используемые цифровые платформы."----------- Ох уж эти сказочки... Ох уж эти сказочники... (с)
Кто у нас в крае "парламентскую газету" выписывает? Только привязанные к начальству. Думаю, что эта жесткая туалетная бумага (хоть и в электронном виде) 99,9% жителей края даже в карман джинсов (куда зажигалки прячут) не уперлась...
18:25:34 05-02-2026
Врёт эта миницифра
На Лукойле Змейногорский тракт 134а Сбер-пай не работает
11:33:26 06-02-2026
Внезапно, но Сбербанка в белых списках и нет. Если перейти по ссылке в новости и прочитать все этапы внедрения этих списков, то из банков там есть только ВТБ, ПСБ и Альфа-банк
18:50:50 05-02-2026
Ура!!
А то говорят хороших новостей мало, ну здорово же!