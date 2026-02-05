НОВОСТИПолитика

"Белые списки" в России пополнились новыми сервисами

Среди них — федеральные СМИ и приложения банков

05 февраля 2026, 15:35, ИА Амител

Девушка смотрит в телефон / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI from Sber AI
Девушка смотрит в телефон / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Список цифровых ресурсов, функционирующих при временном отсутствии мобильного интернета в целях обеспечения безопасности, расширен. К нему добавились новые банковские учреждения, ряд служб курьерской доставки, медиакомпания ВГТРК, телевизионные каналы, включая "Матч ТВ", газеты "Коммерсантъ" и "Парламентская газета", система ГИС ЖКХ, некоторые региональные сервисы и веб-сайты региональных властей России. Объявление об этом было размещено Минцифры в социальных сетях.

Стоит отметить, что данный перечень формируется на основе консультаций с органами безопасности и включает в себя наиболее важные и часто используемые цифровые платформы.

Комментарии 5

Avatar Picture
Шинник

15:46:34 05-02-2026

а где региональные сми ?
Зачем в моём Дистрикте 22, новости Капитолии ?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:56:04 05-02-2026

"Стоит отметить, что данный перечень формируется на основе консультаций с органами безопасности и включает в себя наиболее важные и часто используемые цифровые платформы."----------- Ох уж эти сказочки... Ох уж эти сказочники... (с)

Кто у нас в крае "парламентскую газету" выписывает? Только привязанные к начальству. Думаю, что эта жесткая туалетная бумага (хоть и в электронном виде) 99,9% жителей края даже в карман джинсов (куда зажигалки прячут) не уперлась...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:25:34 05-02-2026

Врёт эта миницифра
На Лукойле Змейногорский тракт 134а Сбер-пай не работает

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:33:26 06-02-2026

Внезапно, но Сбербанка в белых списках и нет. Если перейти по ссылке в новости и прочитать все этапы внедрения этих списков, то из банков там есть только ВТБ, ПСБ и Альфа-банк

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:50:50 05-02-2026

Ура!!
А то говорят хороших новостей мало, ну здорово же!

  0 Нравится
Ответить
