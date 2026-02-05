"Белые списки" в России пополнились новыми сервисами

Среди них — федеральные СМИ и приложения банков

05 февраля 2026, 15:35, ИА Амител

Девушка смотрит в телефон / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Список цифровых ресурсов, функционирующих при временном отсутствии мобильного интернета в целях обеспечения безопасности, расширен. К нему добавились новые банковские учреждения, ряд служб курьерской доставки, медиакомпания ВГТРК, телевизионные каналы, включая "Матч ТВ", газеты "Коммерсантъ" и "Парламентская газета", система ГИС ЖКХ, некоторые региональные сервисы и веб-сайты региональных властей России. Объявление об этом было размещено Минцифры в социальных сетях.

Стоит отметить, что данный перечень формируется на основе консультаций с органами безопасности и включает в себя наиболее важные и часто используемые цифровые платформы.