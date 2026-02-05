Пациенты больницы в Рубцовске пожаловались на антисанитарию
Также заявили, что процедуры якобы не делают по несколько дней и нет нужного медицинского оборудования
Как сообщают "Осторожно, новости", в городскую больницу № 1 в Рубцовске 28 января поступила 69-летняя женщина, у которой "начала синеть нога". Женщина недавно перенесла инсульт и теперь испытывает затруднения с самостоятельным приемом пищи и жидкости.
«По словам родственников, работники больницы просто оставляли ей еду на тумбочке и уходили. Близким пришлось по несколько раз в день приезжать, чтобы ухаживать за ней», — говорится в сообщении.
Родственники также рассказали, что вместо мочеприемников в больнице используют пластиковые бутылки, на матрасах — пятна, нет масок и бахил.
Другие пациенты больницы сообщили о нехватке санитарного персонала. Так, одна из госпитализированных женщин пожаловалась на то, что ей в течение трех дней не могли провести необходимую процедуру очищения кишечника.
«Близкие пациентов уже подали обращения в Роспотребнадзор и страховые медицинские организации», — говорится в сообщении.
