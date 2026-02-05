НОВОСТИОбщество

Стало известно о состоянии детей, пострадавших от нападения в школе Красноярска

Несмотря на серьезность травм, угрозы жизни нет

05 февраля 2026, 13:48, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Скорая помощь / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Медики Красноярка оценили состояние детей, пострадавших в результате нападения школьницы. Как сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения Красноярского края, угрозы жизни нет.

«Состояние пострадавших несовершеннолетних, которые находятся на лечении в реанимации регионального ожогового центра, на данный момент оценивается как тяжелое стабильное. Они в сознании, дышат самостоятельно», — информирует ведомство.

Напомним, в Красноярске произошло шокирующее ЧП в одной из школ. 4 февраля восьмиклассница бросила в кабинет, где находились дети, горящую тряпку, а затем ударила нескольких учеников молотком. 

В результате нападения пострадали пятеро детей — они госпитализированы с ожогами и черепно‑мозговыми травмами. Также травмы получила педагог.

Известно, что администрация краевой больницы разрешила родителям беспрепятственно посещать детей прямо в отделении реанимации.

Напавшая школьница задержана. По факту происшествия возбуждены уголовные дела по нескольким статьям: о покушении на убийство, халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По информации источника Telegram‑канала RT, у девочки могли быть причины для агрессивного поступка. Якобы ее травили в школе "из‑за странного поведения".

Напавшая девочка и пострадавший подросток / Фото: Shot

Ожоги второй и третьей степени. В Красноярске школьница подожгла одноклассников

Как утверждают учащиеся образовательного учреждения, нападавшую регулярно дразнили из-за лишнего веса
Гость

13:57:00 05-02-2026

Ой, как жалко бедненьких. Травили-травили одноклассницу, и вдруг на тебе...

Гость

14:46:26 05-02-2026

Вот мне жалко только эту девочку , которую травили. Только где были родители ну и учителя конечно закрывают глаза, короче равнодушие

Гость

15:16:42 05-02-2026

Провела разъяснительную работу

Гость

16:31:37 05-02-2026

Не факт, что пострадали те, кто травил. Учительница, например.

гость

17:40:40 06-02-2026

Обозвали толстуху толстухой, какая это травля. Да в детстве все друг друга обзывали и ссорились , и дрались, и дружили. Родители следили бы за здоровьем девочки, вообще ничего не было бы.

