Стало известно о состоянии детей, пострадавших от нападения в школе Красноярска
Несмотря на серьезность травм, угрозы жизни нет
05 февраля 2026, 13:48, ИА Амител
Медики Красноярка оценили состояние детей, пострадавших в результате нападения школьницы. Как сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения Красноярского края, угрозы жизни нет.
«Состояние пострадавших несовершеннолетних, которые находятся на лечении в реанимации регионального ожогового центра, на данный момент оценивается как тяжелое стабильное. Они в сознании, дышат самостоятельно», — информирует ведомство.
Напомним, в Красноярске произошло шокирующее ЧП в одной из школ. 4 февраля восьмиклассница бросила в кабинет, где находились дети, горящую тряпку, а затем ударила нескольких учеников молотком.
В результате нападения пострадали пятеро детей — они госпитализированы с ожогами и черепно‑мозговыми травмами. Также травмы получила педагог.
Известно, что администрация краевой больницы разрешила родителям беспрепятственно посещать детей прямо в отделении реанимации.
Напавшая школьница задержана. По факту происшествия возбуждены уголовные дела по нескольким статьям: о покушении на убийство, халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По информации источника Telegram‑канала RT, у девочки могли быть причины для агрессивного поступка. Якобы ее травили в школе "из‑за странного поведения".
13:57:00 05-02-2026
Ой, как жалко бедненьких. Травили-травили одноклассницу, и вдруг на тебе...
14:46:26 05-02-2026
Вот мне жалко только эту девочку , которую травили. Только где были родители ну и учителя конечно закрывают глаза, короче равнодушие
15:16:42 05-02-2026
Провела разъяснительную работу
16:31:37 05-02-2026
Не факт, что пострадали те, кто травил. Учительница, например.
17:40:40 06-02-2026
Обозвали толстуху толстухой, какая это травля. Да в детстве все друг друга обзывали и ссорились , и дрались, и дружили. Родители следили бы за здоровьем девочки, вообще ничего не было бы.