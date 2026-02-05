Стало известно о состоянии детей, пострадавших от нападения в школе Красноярска

Несмотря на серьезность травм, угрозы жизни нет

Медики Красноярка оценили состояние детей, пострадавших в результате нападения школьницы. Как сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения Красноярского края, угрозы жизни нет.

«Состояние пострадавших несовершеннолетних, которые находятся на лечении в реанимации регионального ожогового центра, на данный момент оценивается как тяжелое стабильное. Они в сознании, дышат самостоятельно», — информирует ведомство.

Напомним, в Красноярске произошло шокирующее ЧП в одной из школ. 4 февраля восьмиклассница бросила в кабинет, где находились дети, горящую тряпку, а затем ударила нескольких учеников молотком.

В результате нападения пострадали пятеро детей — они госпитализированы с ожогами и черепно‑мозговыми травмами. Также травмы получила педагог.

Известно, что администрация краевой больницы разрешила родителям беспрепятственно посещать детей прямо в отделении реанимации.

Напавшая школьница задержана. По факту происшествия возбуждены уголовные дела по нескольким статьям: о покушении на убийство, халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По информации источника Telegram‑канала RT, у девочки могли быть причины для агрессивного поступка. Якобы ее травили в школе "из‑за странного поведения".