Россиянам грозит штраф до 700 тысяч рублей за выращивание американского клена

Американский ясенелистный клен в России признали растением-вредителем наравне с борщевиком Сосновского

05 февраля 2026, 14:47, ИА Амител

Борщевик на даче / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Рослесхоз опубликовал проект приказа о перечне чужеродных растений, угрожающих российским лесам. В список вошли два вида: ясенелистный, он же американский клен, и борщевик Сосновского.

Документ размещен 4 февраля на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов и разработан в рамках ФЗ‑294, вступающего в силу 1 марта 2026 года.

«Согласно закону, владельцы земельных участков обязаны уничтожать эти растения. В противном случае им грозят штрафы. Так, физлица заплатят 20–50 тыс. руб., должностные лица — 50–100 тыс. руб., а юрлица — 400–700 тыс. руб. Также возможно изъятие участка при систематическом нарушении требований», — говорится в документе.

Меры затронут 43 лесных района, включая Северо‑таежный район европейской части РФ и Южно‑Уральский лесостепной район, где уже зафиксированы инвазивные виды.

Эксперты подтверждают актуальность проблемы. Заведующий дендрарием Ботанического сада МГУ Григорий Бойко назвал ясенелистный клен "единственным по‑настоящему инвазивным" деревом, требующим устранения в природных и городских условиях.

Директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм добавил в беседе с "Коммерсантом":

«Этот инвазивный вид вытесняет абсолютно все аборигенные виды растений. Надо избавляться от него и использовать в озеленении городов наши среднерусские породы деревьев».

Регионы вправе дополнять перечень и устанавливать собственные штрафы. Например, Москва планирует избавиться от ясенелистного клена за десять лет, а Башкирия готовится утвердить свой список инвазивных видов до конца февраля 2026 года.