Россиянам грозит штраф до 700 тысяч рублей за выращивание американского клена

Американский ясенелистный клен в России признали растением-вредителем наравне с борщевиком Сосновского

05 февраля 2026, 14:47, ИА Амител

Борщевик на даче / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Борщевик на даче / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Рослесхоз опубликовал проект приказа о перечне чужеродных растений, угрожающих российским лесам. В список вошли два вида: ясенелистный, он же американский клен, и борщевик Сосновского.

Документ размещен 4 февраля на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов и разработан в рамках ФЗ‑294, вступающего в силу 1 марта 2026 года.

«Согласно закону, владельцы земельных участков обязаны уничтожать эти растения. В противном случае им грозят штрафы. Так, физлица заплатят 20–50 тыс. руб., должностные лица — 50–100 тыс. руб., а юрлица — 400–700 тыс. руб. Также возможно изъятие участка при систематическом нарушении требований», — говорится в документе.

Меры затронут 43 лесных района, включая Северо‑таежный район европейской части РФ и Южно‑Уральский лесостепной район, где уже зафиксированы инвазивные виды.

Эксперты подтверждают актуальность проблемы. Заведующий дендрарием Ботанического сада МГУ Григорий Бойко назвал ясенелистный клен "единственным по‑настоящему инвазивным" деревом, требующим устранения в природных и городских условиях.

Директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм добавил в беседе с "Коммерсантом":

«Этот инвазивный вид вытесняет абсолютно все аборигенные виды растений. Надо избавляться от него и использовать в озеленении городов наши среднерусские породы деревьев».

Регионы вправе дополнять перечень и устанавливать собственные штрафы. Например, Москва планирует избавиться от ясенелистного клена за десять лет, а Башкирия готовится утвердить свой список инвазивных видов до конца февраля 2026 года.

Борщевик / Фото: Unsplash.com

Комментарии 20

Avatar Picture
Гость

14:56:46 05-02-2026

очередные штрафы подъехали.. борщевик уже вывели?

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:59:09 05-02-2026

Клен? который ВЕЗДЕ тут растет... ну руки устанут штрафы выписывать))))))))

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:36:05 05-02-2026

Гость (14:59:09 05-02-2026) Клен? который ВЕЗДЕ тут растет... ну руки устанут штрафы вып... Здесь бы профессиональным ботаникам прокомментировать.
Клены разные бывают.
И какой на Алтае растет - не понятно.
С одной стороны, наши клены достаточно агрессивно распространяются.
С другой, по картам ареала распространения Алтайский край чист от американского клена.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:23:13 05-02-2026

Гость (15:36:05 05-02-2026) Здесь бы профессиональным ботаникам прокомментировать.Кл... ]

Че там комментировать - в интернете всё есть. Американский клен это фигня которая полукуст полудерево. Его веточками бабушки от комаров отмахиваются. Самое бесполезное дерево и даже вредное - это единственное дерево которое не очищает воздух а наоборот выделяет вредные вещества.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:35:56 05-02-2026

Гость (15:36:05 05-02-2026) Здесь бы профессиональным ботаникам прокомментировать.Кл...
На Алтае как раз преимущественно растет американский клен, врет ваша карта. Для остальных видов у нас климат неподходящий

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

20:22:50 05-02-2026

Гость (16:35:56 05-02-2026) На Алтае как раз преимущественно растет американский кле... да конечно, неподходящий... а что делать с зарослями канадского клена? или просто не смотреть на него?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

22:25:08 06-02-2026

Элен без ребят (20:22:50 05-02-2026) да конечно, неподходящий... а что делать с зарослями канадск... Канадский клён - это тот, лист которого изображён на флаге Канады. На Алтае зарослей такого клёна не наблюдается.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Медведь-шатун

15:18:54 05-02-2026

Таки принимайте программу по его удалению, на своем участке все уберут, а за забором кто будет....

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:43:14 05-02-2026

Крупное фото и описание особенностей где?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:48:49 05-02-2026

То есть из Кулундинской зоны мы теперь будем делать пустыню,по причине что 80% заградительных посадок состоят из клена

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:49:01 05-02-2026

А если пострадает невинный афроамериканский клен?)

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:19:19 06-02-2026

Гость (15:49:01 05-02-2026) А если пострадает невинный афроамериканский клен?) ... тоже штраф- за незаконную рубку.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:04:55 05-02-2026

Предков садистов школьных не хотят штрафовать?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:05:46 05-02-2026

Любителей громкой музыки ночами почему не штрафуют нормально?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:17:36 05-02-2026

википедия показывает, что -то подобное

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:32:47 05-02-2026

Давно пора. В городах в парках - хломушники из этих клёнов. Только его не просто вырубить. А точнее невозможно

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:34:29 05-02-2026

когда уже комаров с мошками запретят и обяжут бороться с ними без применения химии? вот раздолье будет

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:47:10 05-02-2026

Так пдждите.. Американское растение захватило нашу страну и мы еще должны его вырубать или получать штрафы?? Пусть Америка и отвечает за свои растения!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Анастасия

13:33:08 06-02-2026

Вдоль дорог, кто борщевик косить будет, вот откуда его распространение.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:56:41 08-02-2026

От американского клёна избавиться невозможно, чем больше его рубишь под корень, тем пышнее и больше он начинает расти, так что сначала пусть изобретут средство для избавления или с корнями только выворачивать

  0 Нравится
Ответить
