Россиянам грозит штраф до 700 тысяч рублей за выращивание американского клена
Американский ясенелистный клен в России признали растением-вредителем наравне с борщевиком Сосновского
05 февраля 2026, 14:47, ИА Амител
Рослесхоз опубликовал проект приказа о перечне чужеродных растений, угрожающих российским лесам. В список вошли два вида: ясенелистный, он же американский клен, и борщевик Сосновского.
Документ размещен 4 февраля на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов и разработан в рамках ФЗ‑294, вступающего в силу 1 марта 2026 года.
«Согласно закону, владельцы земельных участков обязаны уничтожать эти растения. В противном случае им грозят штрафы. Так, физлица заплатят 20–50 тыс. руб., должностные лица — 50–100 тыс. руб., а юрлица — 400–700 тыс. руб. Также возможно изъятие участка при систематическом нарушении требований», — говорится в документе.
Меры затронут 43 лесных района, включая Северо‑таежный район европейской части РФ и Южно‑Уральский лесостепной район, где уже зафиксированы инвазивные виды.
Эксперты подтверждают актуальность проблемы. Заведующий дендрарием Ботанического сада МГУ Григорий Бойко назвал ясенелистный клен "единственным по‑настоящему инвазивным" деревом, требующим устранения в природных и городских условиях.
Директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм добавил в беседе с "Коммерсантом":
«Этот инвазивный вид вытесняет абсолютно все аборигенные виды растений. Надо избавляться от него и использовать в озеленении городов наши среднерусские породы деревьев».
Регионы вправе дополнять перечень и устанавливать собственные штрафы. Например, Москва планирует избавиться от ясенелистного клена за десять лет, а Башкирия готовится утвердить свой список инвазивных видов до конца февраля 2026 года.
14:56:46 05-02-2026
очередные штрафы подъехали.. борщевик уже вывели?
14:59:09 05-02-2026
Клен? который ВЕЗДЕ тут растет... ну руки устанут штрафы выписывать))))))))
15:36:05 05-02-2026
Гость (14:59:09 05-02-2026) Клен? который ВЕЗДЕ тут растет... ну руки устанут штрафы вып... Здесь бы профессиональным ботаникам прокомментировать.
Клены разные бывают.
И какой на Алтае растет - не понятно.
С одной стороны, наши клены достаточно агрессивно распространяются.
С другой, по картам ареала распространения Алтайский край чист от американского клена.
16:23:13 05-02-2026
Гость (15:36:05 05-02-2026) Здесь бы профессиональным ботаникам прокомментировать.Кл... ]
Че там комментировать - в интернете всё есть. Американский клен это фигня которая полукуст полудерево. Его веточками бабушки от комаров отмахиваются. Самое бесполезное дерево и даже вредное - это единственное дерево которое не очищает воздух а наоборот выделяет вредные вещества.
16:35:56 05-02-2026
Гость (15:36:05 05-02-2026) Здесь бы профессиональным ботаникам прокомментировать.Кл...
На Алтае как раз преимущественно растет американский клен, врет ваша карта. Для остальных видов у нас климат неподходящий
20:22:50 05-02-2026
Гость (16:35:56 05-02-2026) На Алтае как раз преимущественно растет американский кле... да конечно, неподходящий... а что делать с зарослями канадского клена? или просто не смотреть на него?
22:25:08 06-02-2026
Элен без ребят (20:22:50 05-02-2026) да конечно, неподходящий... а что делать с зарослями канадск... Канадский клён - это тот, лист которого изображён на флаге Канады. На Алтае зарослей такого клёна не наблюдается.
15:18:54 05-02-2026
Таки принимайте программу по его удалению, на своем участке все уберут, а за забором кто будет....
15:43:14 05-02-2026
Крупное фото и описание особенностей где?
15:48:49 05-02-2026
То есть из Кулундинской зоны мы теперь будем делать пустыню,по причине что 80% заградительных посадок состоят из клена
15:49:01 05-02-2026
А если пострадает невинный афроамериканский клен?)
06:19:19 06-02-2026
Гость (15:49:01 05-02-2026) А если пострадает невинный афроамериканский клен?) ... тоже штраф- за незаконную рубку.
16:04:55 05-02-2026
Предков садистов школьных не хотят штрафовать?
16:05:46 05-02-2026
Любителей громкой музыки ночами почему не штрафуют нормально?
16:17:36 05-02-2026
википедия показывает, что -то подобное
17:32:47 05-02-2026
Давно пора. В городах в парках - хломушники из этих клёнов. Только его не просто вырубить. А точнее невозможно
20:34:29 05-02-2026
когда уже комаров с мошками запретят и обяжут бороться с ними без применения химии? вот раздолье будет
20:47:10 05-02-2026
Так пдждите.. Американское растение захватило нашу страну и мы еще должны его вырубать или получать штрафы?? Пусть Америка и отвечает за свои растения!
13:33:08 06-02-2026
Вдоль дорог, кто борщевик косить будет, вот откуда его распространение.
13:56:41 08-02-2026
От американского клёна избавиться невозможно, чем больше его рубишь под корень, тем пышнее и больше он начинает расти, так что сначала пусть изобретут средство для избавления или с корнями только выворачивать