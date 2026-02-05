Эксперт объяснил, когда перекуры сотрудников могут не оплачиваться

Внеплановые и регулярные перерывы, включая курение вне установленного времени, могут считаться нарушением трудового распорядка

05 февраля 2026, 15:15, ИА Амител

Работодатель может не оплачивать время, которое сотрудник тратит на длительные перекуры и другие внеплановые перерывы, если они не предусмотрены правилами внутреннего распорядка. Как пояснила эксперт по трудовому праву Татьяна Голубева, такая практика законна при условии точного учета фактически отработанного времени, сообщает ТАСС.

Трудовой кодекс гарантирует сотрудникам обязательный перерыв в течение дня продолжительностью от 30 минут до двух часов, который оплачивается и может использоваться по усмотрению работника.

Однако дополнительные перекуры, особенно регулярные и продолжительные, уже не относятся к обязательным. Работодатель вправе регулировать их — устанавливать специальные места и время для курения или полностью запретить его на территории организации.

Если сотрудник систематически нарушает установленные правила, проводя в перекурах значительное время, эти периоды могут не включаться в расчет оплаты труда, что напрямую отразится на размере заработной платы.