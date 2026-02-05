НОВОСТИЭкономика

Каждый пятый россиянин пожаловался на отсутствие доплат за переработки

Респонденты отметили, что часто перерабатывать их заставляют принудительно

05 февраля 2026, 15:00, ИА Амител

Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Каждый пятый гражданин России столкнулся с неоплаченными сверхурочными часами. Около половины респондентов сообщили о выполнении дополнительной работы, пишет РБК со ссылкой на исследования ВЦИОМ.

При этом 14% из них не получили никакой компенсации за переработку, а 6% получили ее лишь частично. Наиболее часто неоплачиваемый труд встречается среди работников в возрасте от 30 до 40 лет. Кроме того, 7% опрошенных указали на то, что переработки навязываются им или происходят под принуждением.

Работа / Фото: amic.ru

