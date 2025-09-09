В Госдуме предложили национализировать компании в сфере ЖКХ

Инициатива направлена на повышение прозрачности и подотчетности в отрасли

09 сентября 2025, 23:00, ИА Амител

Счет за ЖКХ / Фото: amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов выступил с инициативой возврата жилищно-коммунальных предприятий в государственную собственность. Соответствующее заявление политик сделал в интервью "Газете.ru".

По мнению депутата, отрасль требует кардинальных изменений, включая пересмотр тарифной политики и отказ от коммерческой модели управления. Миронов подчеркнул, что текущие проверки носят "симптоматический" характер, а для наведения порядка необходима масштабная ревизия с привлечением федеральных надзорных ведомств, независимых экспертов и общественников.

Политик также раскритиковал практику включения в счета за коммунальные услуги посторонних расходов, таких как корпоративы, онлайн-тренинги и содержание представительского транспорта сотрудников компаний ЖКХ.

«После приватизации 90-х стратегическая сфера ЖКХ превратилась в рассадник бардака и воровства», – заявил он.

Инициатива направлена на повышение прозрачности и подотчетности в отрасли, однако для ее реализации потребуется внесение изменений в законодательство и оценка экономических последствий.