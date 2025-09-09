В Госдуме предложили национализировать компании в сфере ЖКХ
09 сентября 2025, 23:00, ИА Амител
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов выступил с инициативой возврата жилищно-коммунальных предприятий в государственную собственность. Соответствующее заявление политик сделал в интервью "Газете.ru".
По мнению депутата, отрасль требует кардинальных изменений, включая пересмотр тарифной политики и отказ от коммерческой модели управления. Миронов подчеркнул, что текущие проверки носят "симптоматический" характер, а для наведения порядка необходима масштабная ревизия с привлечением федеральных надзорных ведомств, независимых экспертов и общественников.
Политик также раскритиковал практику включения в счета за коммунальные услуги посторонних расходов, таких как корпоративы, онлайн-тренинги и содержание представительского транспорта сотрудников компаний ЖКХ.
«После приватизации 90-х стратегическая сфера ЖКХ превратилась в рассадник бардака и воровства», – заявил он.
Инициатива направлена на повышение прозрачности и подотчетности в отрасли, однако для ее реализации потребуется внесение изменений в законодательство и оценка экономических последствий.
23:17:51 09-09-2025
Было бы хорошо. Но, увы, не сбыточно...
06:05:02 10-09-2025
Правильно. Пусть бюджетники в ЖКХ работают.
15:21:02 10-09-2025
Гость (06:05:02 10-09-2025) Правильно. Пусть бюджетники в ЖКХ работают.... Похоже все сотрудники управляющих компаний края сидят и минусуют комментарии! :)
06:53:05 10-09-2025
суммы увеличатся
07:45:15 10-09-2025
- "После приватизации 90-х стратегическая сфера ЖКХ превратилась в рассадник бардака и воровства», – заявил он."----------- В СССР пришел в одно окошко заплатил за все полноценными копейками. Сейчас в многочисленных "окошках" жирные жулики тысячи рублевые купюры гребут.
12:47:55 10-09-2025
Гость (07:45:15 10-09-2025) - "После приватизации 90-х стратегическая сфера ЖКХ преврати... Ой брехло! Только свет по 4 коп был. Лампочек диодных не было, техники категории А тоже Минимум 130 кВт , а это уже 5 р 20 коп. Идем дальше. Расход воды и обслуживание канализации оплачивались по нормам СНИП. За расход 3.6 куб. м в месяц приходилось платить 2 р 60 коп, гор . вода 1р 20 коп Ежемесячное пользование радиоточкой обходилось в 50 копеек, телеантенна 15 коп. 5 руб. — за жилплощадь; газ - 1р 80 коп, телефон 2 р, 50 коп, отопление - 2 р 30 коп. ИТОГО - 21 р 25 коп. Или 2125 "полновесных" копеек.
12:58:21 10-09-2025
Гость (07:45:15 10-09-2025) - "После приватизации 90-х стратегическая сфера ЖКХ преврати... Во врун. А при сссре была сплошная добродетель? Ты кино "Афоня" видел? Так вот там про ЖКХ. Прокладка на кран - 3р, фирменная финская. И так во всем ЖКХ.
07:54:49 10-09-2025
на порядок цифр в платежке это никак не повлияет.
тарифы утверждает администрация, при согласовании с ресурсоснабжающими компаниями, и при полном попустительстве ФАС.
08:10:10 10-09-2025
Давно пора разогнать этот муравейник! Деньги платим за ЖКХ, а ЖКХ нет.
10:14:37 10-09-2025
Наивный, ты думаешь государство лучше с этим справится? Посмотри вокруг, всё, что государство в последние годы "национализировало" в руки достойных менеджеров из числа приближенных, резко ухудшилось
08:29:59 10-09-2025
после девяностых , двадцать пят лет бардака? на статью наговорил мироноф.
09:31:03 10-09-2025
Бартоломео (08:29:59 10-09-2025) после девяностых , двадцать пят лет бардака? на статью нагов... Он уже старенький, ему можно
12:35:15 10-09-2025
По указу президента в 2024 году убрали последние муниципальные ЖЭУ - Миронов воду в ступе толчет, воздух сотрясая, изображает бурную деятельность
21:46:49 12-09-2025
В СССР у людей не было проблем с оплатой за ЖКХ, тарифы были для всех одинаковые и минимальные для людей! Сейчас в системе ЖКХ отсутствует прозрачность, контроль за тарифами, надзор! Законы не соблюдаются, управляющие компании живут по своим уставам и обогащаются за счёт людей по своим, а не установленным законодательством тарифам! Особенно это проявляется в Крыму, а именно в Ялте, где, в ЖСК председатели меняются каждые три года, приобретая за время правления квартиры в своих домах! При этом нигде не работают! Жилищные услуги не оказываются, В ЖСК НЕТ штатных сотрудников, электриков, сантехников, уборщиц. Собственники по графику моют подъезд! Все работы по общедомовой собственности в квартирах за счёт собственников! Уборку подъезда осуществляют раз в месяц за счёт сбора денег с собственников! Надзор и прокуратура бездействуют! ЖКХ должно быть в государственной собственности и контролироваться государственными структурами!
10:35:07 13-09-2025
Людмила (21:46:49 12-09-2025) В СССР у людей не было проблем с оплатой за ЖКХ, тарифы были... Ой брехло! Только свет по 4 коп был. Лампочек диодных не было, техники категории А тоже Минимум 130 кВт , а это уже 5 р 20 коп. Идем дальше. Расход воды и обслуживание канализации оплачивались по нормам СНИП. За расход 3.6 куб. м в месяц приходилось платить 2 р 60 коп, гор . вода 1р 20 коп Ежемесячное пользование радиоточкой обходилось в 50 копеек, телеантенна 15 коп. 5 руб. — за жилплощадь; газ - 1р 80 коп, телефон 2 р, 50 коп, отопление - 2 р 30 коп. ИТОГО - 21 р 25 коп. Или 2125 "полновесных" копеек.