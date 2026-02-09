В Госдуме предложили переименовать День святого Валентина в День любви
Депутат Буцкая считает, что празднику 14 февраля нужно дать новое название, чтобы уйти от западного контекста
09 февраля 2026, 09:46, ИА Амител
В России могут переименовать День святого Валентина. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила дать празднику 14 февраля новое название — например, День любви или День плюшевой игрушки, сообщает РИА Новости.
«Важно не просто поменять название, а создать целый комплекс: и новое название, и символ — например, сердечки, плюшевые игрушки как знак доброты. Это должен быть день любви, признания, нежности», — пояснила депутат.
Она подчеркнула, что цель — не запретить праздник, а предложить вариант, который "приживется и станет народным", сместив акцент с фигуры святого Валентина на общечеловеческие ценности.
Буцкая отметила, что главным государственным праздником любви и семьи остается День Петра и Февронии 8 июля, но 14 февраля мог бы стать днем, когда пары делают предложения и планируют свадьбы на лето. Таким образом, по ее замыслу, два праздника могли бы дополнить друг друга в календаре.
09:59:14 09-02-2026
Клоунада как забытое искусство 🤡
10:01:26 09-02-2026
"остается День Петра и Февронии 8 июля"
Бездетной пары, заключившей брак в результате корысти, шантажа и обмана. 10 из 10 покровителей любви и семьи )))
10:02:31 09-02-2026
Заняться больше нечем?
10:07:42 09-02-2026
Гость (10:02:31 09-02-2026) Заняться больше нечем?... согласен. надо уже ввести церковную десятину.
10:05:33 09-02-2026
Любви все возрасты попкорны
10:17:51 09-02-2026
Musik (10:05:33 09-02-2026) Любви все возрасты попкорны...
Её порывы рефлекторны
10:17:35 09-02-2026
Буцкая сегодня необыкновенно активна на инициативы.
10:20:15 09-02-2026
Ладно бы 1 апреля так нет и это то чем сейчас заняты депутаты . А как на это смотрят депутаты АКЗС?
10:23:17 09-02-2026
Гость (10:20:15 09-02-2026) Ладно бы 1 апреля так нет и это то чем сейчас заняты депутат... депутаты АКЭС на ЭТО не смотрят.
это я вам говорю точно.
10:30:25 09-02-2026
А чем-нибудь полезным можно этих иждивенцев занять?? Выдать по лопате , например, и отправить чистить улицы от снега. Толку больше будет.
18:24:15 09-02-2026
Мимопроходящий (10:30:25 09-02-2026) А чем-нибудь полезным можно этих иждивенцев занять?? Выдать ... или вреда
10:41:39 09-02-2026
Не переименовывать нужно, а укоренять православные традиции. Используйте русские слова и выражения. За границей не используют русские слова, а у нас везде (даже артисты на рекламных плакатах пишут иностранные слова). На рейхстаге наши солдаты надписи писали на русском языке, а вы зачем пишете и говорите иностранные слова.
11:03:24 09-02-2026
Гость (10:41:39 09-02-2026) Не переименовывать нужно, а укоренять православные традиции....
А вы зачем пользуетесь плодами иностранных наук и бизнеса: интернет, компьютеры, смартфоны, сотовая связь? Используйте традиционные православные способы беспроводной связи: берестяные грамоты, голубиная почта и молитвы
13:16:13 09-02-2026
Гость (11:03:24 09-02-2026) А вы зачем пользуетесь плодами иностранных наук и бизнес... Сначала заставьте изготовителей этих "наук" отказаться от бумаги,пороха и другого,придуманного в Китае.
17:09:24 09-02-2026
Гость (13:16:13 09-02-2026) Сначала заставьте изготовителей этих "наук" отказаться от б...
Так это не они вопят про укоренение традиций. Адекватные люди понимают пользу прогресса и обмена знаниями
11:31:48 09-02-2026
Гость (10:41:39 09-02-2026) Не переименовывать нужно, а укоренять православные традиции.... как писал поэт: "В общественном парижском ******* есть надписи на русском языке"
18:27:55 09-02-2026
надо на старославянскую письменность сначала вернуться и летоисчисление от сотворения мира
10:49:54 09-02-2026
вот не мешало бы акцию на морепродукты сделать в МРа.
хотя б на кальмаров, устриц, креветок, мидий, гребешков...
11:16:24 09-02-2026
"День любви" фильм был такой в 90-х годах снятый. Особой любви там не было, только физическая..
11:35:19 09-02-2026
А меня вот бесит обращение на ВЫ(видно кровь во мне предков говорит) Сделайте назад обращение ко всем на ТЫ(к Богу даже на Вы не обращаемся).До петровских времен в России все — от крестьянина до царя — говорили друг другу «ты». Это не считалось грубостью, а скорее отражало прямоту общения. Даже к Богу в молитвах обращались на «ты». Переход с «вы» на «ты» (брудершафт) в русской культуре всегда был важным психологическим моментом, означающим сокращение дистанции и переход к доверительным или дружеским отношениям.
12:25:21 09-02-2026
Гость (11:35:19 09-02-2026) А меня вот бесит обращение на ВЫ(видно кровь во мне предков ... Ну, в Интернет-сервисах и так ВЫкать не принято и считается моветоном.
11:41:05 09-02-2026
В России могут переименовать День святого Валентина. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила дать празднику 14 февраля новое название — например, День любви или День плюшевой игрушки, сообщает /////////////////// В России 14 февраля никак не именовали, поэтому нечего переименовывать. На днях русскоязычные блогеры, живущие в США, называли праздник Днём влюбленных. То есть в Америке тоже не привязывают дату к святому Валентину.
11:49:26 09-02-2026
Вообще то надо сначала запретить, а уж потом разрешить но переименовать.