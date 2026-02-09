В Госдуме предложили переименовать День святого Валентина в День любви

Депутат Буцкая считает, что празднику 14 февраля нужно дать новое название, чтобы уйти от западного контекста

09 февраля 2026, 09:46, ИА Амител

Мужчина и женщина обнимаются / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В России могут переименовать День святого Валентина. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила дать празднику 14 февраля новое название — например, День любви или День плюшевой игрушки, сообщает РИА Новости.

«Важно не просто поменять название, а создать целый комплекс: и новое название, и символ — например, сердечки, плюшевые игрушки как знак доброты. Это должен быть день любви, признания, нежности», — пояснила депутат.

Она подчеркнула, что цель — не запретить праздник, а предложить вариант, который "приживется и станет народным", сместив акцент с фигуры святого Валентина на общечеловеческие ценности.

Буцкая отметила, что главным государственным праздником любви и семьи остается День Петра и Февронии 8 июля, но 14 февраля мог бы стать днем, когда пары делают предложения и планируют свадьбы на лето. Таким образом, по ее замыслу, два праздника могли бы дополнить друг друга в календаре.