В России предложили маткапитал оценивать не в рублях, а в квадратных метрах
23 марта 2026, 13:10, ИА Амител
Размер материнского капитала в России следует увеличить, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Он аргументировал свою позицию тем, что действующая программа не позволяет семьям обеспечить минимально необходимую площадь жилья на человека, составляющую 18 квадратных метров.
«Существующую программу материнского капитала следует пересмотреть, так как ее результаты в части улучшения жилищных условий не соответствуют установленным нормативам. Текущая максимальная сумма капитала позволяет приобрести жилье площадью около 8 квадратных метров, что существенно ниже требуемого уровня», — отметил он.
Эксперт добавил, что около 67% семей используют средства материнского капитала для решения жилищных вопросов. Для оценки эффективности программы необходимо учитывать актуальные цены на квадратные метры жилья.
Рыбальченко указал на важность учета социальных норм при разработке мер поддержки семей, планирующих рождение второго ребенка.
В заключение парламентарий сказал, что социальные нормы применяются при расчете жилищных субсидий. В связи с этим он предложил увеличить размер материнского капитала как для семей с двумя, так и с тремя детьми.
13:34:12 23-03-2026
А в попугаях маткапитал гораздо длиннее
13:44:25 23-03-2026
Гость (13:34:12 23-03-2026) А в попугаях маткапитал гораздо длиннее ... А в Москве он ещё и гораздо толще. Там попугаи очень жирные...
13:42:07 23-03-2026
Метры в Воркуте или Биробиджане?
13:48:04 23-03-2026
В квадратных литрах еще оцените...
14:00:56 23-03-2026
Врачей нет профильных в детских поликлиниках, о каком росте демографии речь?
Очередь от недели и выше, смысл в такой медицине?
15:53:25 23-03-2026
значит минимум 36 метров к младенцу. Первично. и с каждым последующим +12, как в СССР
14:58:13 25-03-2026
А он из своего кармана выплачивает мат капита?