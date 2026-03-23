В России предложили маткапитал оценивать не в рублях, а в квадратных метрах

В России около 67% семей используют средства материнского капитала для решения жилищных вопросова

23 марта 2026, 13:10, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Размер материнского капитала в России следует увеличить, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Он аргументировал свою позицию тем, что действующая программа не позволяет семьям обеспечить минимально необходимую площадь жилья на человека, составляющую 18 квадратных метров.

«Существующую программу материнского капитала следует пересмотреть, так как ее результаты в части улучшения жилищных условий не соответствуют установленным нормативам. Текущая максимальная сумма капитала позволяет приобрести жилье площадью около 8 квадратных метров, что существенно ниже требуемого уровня», — отметил он.

Эксперт добавил, что около 67% семей используют средства материнского капитала для решения жилищных вопросов. Для оценки эффективности программы необходимо учитывать актуальные цены на квадратные метры жилья.

Рыбальченко указал на важность учета социальных норм при разработке мер поддержки семей, планирующих рождение второго ребенка.

В заключение парламентарий сказал, что социальные нормы применяются при расчете жилищных субсидий. В связи с этим он предложил увеличить размер материнского капитала как для семей с двумя, так и с тремя детьми.

Ранее в Госдуме предложили увеличить пособие для новорожденных почти в два раза.

Комментарии 7

Гость

13:34:12 23-03-2026

А в попугаях маткапитал гораздо длиннее

  12 Нравится
Гость

13:44:25 23-03-2026

Гость (13:34:12 23-03-2026) А в попугаях маткапитал гораздо длиннее ... А в Москве он ещё и гораздо толще. Там попугаи очень жирные...

Гость

13:42:07 23-03-2026

Метры в Воркуте или Биробиджане?

Гость

13:48:04 23-03-2026

В квадратных литрах еще оцените...

Евгений

14:00:56 23-03-2026

Врачей нет профильных в детских поликлиниках, о каком росте демографии речь?
Очередь от недели и выше, смысл в такой медицине?

Гость

15:53:25 23-03-2026

значит минимум 36 метров к младенцу. Первично. и с каждым последующим +12, как в СССР

Гггггость

14:58:13 25-03-2026

А он из своего кармана выплачивает мат капита?

