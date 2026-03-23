В России около 67% семей используют средства материнского капитала для решения жилищных вопросова

23 марта 2026, 13:10, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Размер материнского капитала в России следует увеличить, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Он аргументировал свою позицию тем, что действующая программа не позволяет семьям обеспечить минимально необходимую площадь жилья на человека, составляющую 18 квадратных метров.

«Существующую программу материнского капитала следует пересмотреть, так как ее результаты в части улучшения жилищных условий не соответствуют установленным нормативам. Текущая максимальная сумма капитала позволяет приобрести жилье площадью около 8 квадратных метров, что существенно ниже требуемого уровня», — отметил он.

Эксперт добавил, что около 67% семей используют средства материнского капитала для решения жилищных вопросов. Для оценки эффективности программы необходимо учитывать актуальные цены на квадратные метры жилья.

Рыбальченко указал на важность учета социальных норм при разработке мер поддержки семей, планирующих рождение второго ребенка.

В заключение парламентарий сказал, что социальные нормы применяются при расчете жилищных субсидий. В связи с этим он предложил увеличить размер материнского капитала как для семей с двумя, так и с тремя детьми.

