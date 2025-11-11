НОВОСТИОбщество

В Госдуме предложили повысить фиксированную выплату к страховой пенсии

Депутаты считают, что такое решение повысит благосостояние пенсионеров

11 ноября 2025, 21:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии с 8907 до 17 815 рублей. Соответствующее обращение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает РБК.

Парламентарий отметил, что изначально фиксированная выплата создавалась как гарантированный базовый компонент пенсии, но со временем перестала соответствовать реальным потребностям пенсионеров.

«Принятие такого решения повысит благосостояние пенсионеров и укрепит доверие граждан к пенсионной системе», – заявил Миронов.

Напомним, что с 1 января 2026 года страховые пенсии проиндексируют на 7,6%, после чего средний размер выплаты по старости для неработающих пенсионеров составит 27 788,8 рубля.

Ранее Миронов предложил ввести 13-ю пенсию к Новому году. По его словам, это поможет пожилым людям приобрести подарки близким и достойно отметить праздники. Парламентарий выступает с этой инициативой с 2013 года.

Россия пенсии деньги

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

21:17:43 11-11-2025

Щас единороссы скажут, что в бюджете нет денег.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:13:49 11-11-2025

Гость (21:17:43 11-11-2025) Щас единороссы скажут, что в бюджете нет денег.... Так логично, ты деньги дашь разве? Любое разумное предложение должно содержать источник выплат. Где он?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

08:44:16 12-11-2025

Гость (22:13:49 11-11-2025) Так логично, ты деньги дашь разве? Любое разумное предложени... А вы хорошо осведомлены об источниках финансирования?Откуда вы знаете где и сколько каких средств имеется?Взять хотя бы тот же пенсионный фонд.Кто откуда знает сколько там денег и на что они идут?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:14 12-11-2025

Афиноген (08:44:16 12-11-2025) А вы хорошо осведомлены об источниках финансирования?Откуда ... Помните, как в ковид выплачивали пособия детям и работающим из ПФР? А пенсионерам тогда ничего, даже по тыще рублей на маски не кинули. Теперь пенсионный фонд соединили с социальным. То, что было у пенсионеров, стало общим.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

10:21:07 12-11-2025

Гость (09:52:14 12-11-2025) Помните, как в ковид выплачивали пособия детям и работающим ... Вот это то и настораживает.Зачем нам эти их манёвры с нашими деньгами?Я давно провожу ту мысль,чтобы каждому трудящемуся гражданину переводили его пенсионные отчисления на его счёт и чтобы мы сами ими пользовались как нам заблагорассудится.Вот тогда и отметутся все эти многочисленные нахлебники и любители поживиться за наш счёт.А то придумали нам эту ,якобы солидарность и козыряют ей.А я думаю ,что это попросту ширма ,за которой можно транжирить средства без зазрения совести.При такой системе мы никогда не наполним эту бездонную бочку и пенсии у нас будут всегда нищенскими.А когда наши денежки будут у нас ,мы сами сообразим как нам ими распорядиться и когда выйти на пенсию.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:19:40 11-11-2025

Что Миронов не предложит, то словно в клоаку попадает.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
бийчанин

21:56:03 11-11-2025

Основные темы сайта:
В РПЦ заявили
В Госдуме предложили

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:26:08 11-11-2025

Омерзительный персонаж. Ведь его "партия" голосовала за все бюджеты на "одобрямс". Прекрасно знает,что на его прожекты там денег заложено. Но продолжает нести предвыборную пургу.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров