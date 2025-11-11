В Госдуме предложили повысить фиксированную выплату к страховой пенсии

Депутаты считают, что такое решение повысит благосостояние пенсионеров

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии с 8907 до 17 815 рублей. Соответствующее обращение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает РБК.

Парламентарий отметил, что изначально фиксированная выплата создавалась как гарантированный базовый компонент пенсии, но со временем перестала соответствовать реальным потребностям пенсионеров.

«Принятие такого решения повысит благосостояние пенсионеров и укрепит доверие граждан к пенсионной системе», – заявил Миронов.

Напомним, что с 1 января 2026 года страховые пенсии проиндексируют на 7,6%, после чего средний размер выплаты по старости для неработающих пенсионеров составит 27 788,8 рубля.

Ранее Миронов предложил ввести 13-ю пенсию к Новому году. По его словам, это поможет пожилым людям приобрести подарки близким и достойно отметить праздники. Парламентарий выступает с этой инициативой с 2013 года.