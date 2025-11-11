В Госдуме предложили повысить фиксированную выплату к страховой пенсии
Депутаты считают, что такое решение повысит благосостояние пенсионеров
11 ноября 2025, 21:00, ИА Амител
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии с 8907 до 17 815 рублей. Соответствующее обращение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает РБК.
Парламентарий отметил, что изначально фиксированная выплата создавалась как гарантированный базовый компонент пенсии, но со временем перестала соответствовать реальным потребностям пенсионеров.
«Принятие такого решения повысит благосостояние пенсионеров и укрепит доверие граждан к пенсионной системе», – заявил Миронов.
Напомним, что с 1 января 2026 года страховые пенсии проиндексируют на 7,6%, после чего средний размер выплаты по старости для неработающих пенсионеров составит 27 788,8 рубля.
Ранее Миронов предложил ввести 13-ю пенсию к Новому году. По его словам, это поможет пожилым людям приобрести подарки близким и достойно отметить праздники. Парламентарий выступает с этой инициативой с 2013 года.
21:17:43 11-11-2025
Щас единороссы скажут, что в бюджете нет денег.
22:13:49 11-11-2025
Гость (21:17:43 11-11-2025) Щас единороссы скажут, что в бюджете нет денег.... Так логично, ты деньги дашь разве? Любое разумное предложение должно содержать источник выплат. Где он?
08:44:16 12-11-2025
Гость (22:13:49 11-11-2025) Так логично, ты деньги дашь разве? Любое разумное предложени... А вы хорошо осведомлены об источниках финансирования?Откуда вы знаете где и сколько каких средств имеется?Взять хотя бы тот же пенсионный фонд.Кто откуда знает сколько там денег и на что они идут?
09:52:14 12-11-2025
Афиноген (08:44:16 12-11-2025) А вы хорошо осведомлены об источниках финансирования?Откуда ... Помните, как в ковид выплачивали пособия детям и работающим из ПФР? А пенсионерам тогда ничего, даже по тыще рублей на маски не кинули. Теперь пенсионный фонд соединили с социальным. То, что было у пенсионеров, стало общим.
10:21:07 12-11-2025
Гость (09:52:14 12-11-2025) Помните, как в ковид выплачивали пособия детям и работающим ... Вот это то и настораживает.Зачем нам эти их манёвры с нашими деньгами?Я давно провожу ту мысль,чтобы каждому трудящемуся гражданину переводили его пенсионные отчисления на его счёт и чтобы мы сами ими пользовались как нам заблагорассудится.Вот тогда и отметутся все эти многочисленные нахлебники и любители поживиться за наш счёт.А то придумали нам эту ,якобы солидарность и козыряют ей.А я думаю ,что это попросту ширма ,за которой можно транжирить средства без зазрения совести.При такой системе мы никогда не наполним эту бездонную бочку и пенсии у нас будут всегда нищенскими.А когда наши денежки будут у нас ,мы сами сообразим как нам ими распорядиться и когда выйти на пенсию.
21:19:40 11-11-2025
Что Миронов не предложит, то словно в клоаку попадает.
21:56:03 11-11-2025
22:26:08 11-11-2025
Омерзительный персонаж. Ведь его "партия" голосовала за все бюджеты на "одобрямс". Прекрасно знает,что на его прожекты там денег заложено. Но продолжает нести предвыборную пургу.