В Госдуме предложили приравнять майонез к табаку и алкоголю

По мнению депутата Милонова, соус является "настоящим проклятьем"

08 октября 2025, 15:45, ИА Амител

Майонез / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с резкой критикой майонеза, назвав его главной "кулинарной угрозой" для россиян. Парламентарий предложил запретить популярный соус, приравняв его к табаку и алкоголю. Его слова передает RT.

«Майонез стал настоящим проклятьем отечественной кухни и серьезной угрозой здоровью россиян», – заявил Милонов.

Он предупредил, что чрезмерное употребление этого соуса может привести к массовому ожирению среди населения.

Позицию депутата поддерживают и медицинские специалисты. Врач-диетолог Наталья Лазуренко отмечает, что ежедневное потребление майонеза грозит нарушением углеводного обмена и развитием диабета второго типа.

Особую опасность представляет магазинный майонез с длительным сроком хранения, содержащий специфические добавки.