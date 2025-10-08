В Госдуме предложили приравнять майонез к табаку и алкоголю
По мнению депутата Милонова, соус является "настоящим проклятьем"
08 октября 2025, 15:45, ИА Амител
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с резкой критикой майонеза, назвав его главной "кулинарной угрозой" для россиян. Парламентарий предложил запретить популярный соус, приравняв его к табаку и алкоголю. Его слова передает RT.
«Майонез стал настоящим проклятьем отечественной кухни и серьезной угрозой здоровью россиян», – заявил Милонов.
Он предупредил, что чрезмерное употребление этого соуса может привести к массовому ожирению среди населения.
Позицию депутата поддерживают и медицинские специалисты. Врач-диетолог Наталья Лазуренко отмечает, что ежедневное потребление майонеза грозит нарушением углеводного обмена и развитием диабета второго типа.
Особую опасность представляет магазинный майонез с длительным сроком хранения, содержащий специфические добавки.
15:49:59 08-10-2025
Да уж все продукты приравнивайте и акцизы стрегите. Чё мелочиться то?
15:57:20 08-10-2025
ааа.. Милонов)))) ну этот опять
что то выкакал
16:15:18 08-10-2025
Основа майонеза растительное масло. Может все таки оно вызывает проблемы особенно после жарки на нем?
17:10:29 08-10-2025
Гость (16:15:18 08-10-2025) Основа майонеза растительное масло. Может все таки оно вызыв... Конечно, проблема в майонезе, посмотрите на "бедных" депутатов - судя по результатам проведённого исследования, то больше всех «ожиревших» депутатов служат в «Единой России», и это понятно, она самая многочисленная – 151 человек. Итак, 66 человек страдают разной степенью ожирения – 44%. Во фракции КПРФ ситуация в процентном отношении несколько выше – 45%
21:00:02 08-10-2025
Гость (16:15:18 08-10-2025) Основа майонеза растительное масло. Может все таки оно вызыв... На сливочном масле жарить гораздо вреднее, там очень много насыщенных жиров. Предлагаете совсем не жарить? Всякие там оливковые с непонятным вкусом покупайте сами. Кстати, в салатах подсолнечное масло очень полезно, особенно нерафинированное.
08:13:21 09-10-2025
Гость (21:00:02 08-10-2025) На сливочном масле жарить гораздо вреднее, там очень много н... избыток омеги 6 в подс масле вызывает опухоли
вред сливочного давно оспорили
16:56:33 08-10-2025
Набить Милонову башку майонезом через уши он хотя бы дурь которую потребляет выдавит
17:03:41 08-10-2025
Вреден при избытках потребления, не более.
А в растительных маслах есть и польза.
Как запретить излишки Милонова?
21:49:40 08-10-2025
А Милонов разве не толстый? Жрет майонез под одеялом ночью. Тайком от детей и жены