В Госдуме предложили приравнять майонез к табаку и алкоголю

По мнению депутата Милонова, соус является "настоящим проклятьем"

08 октября 2025, 15:45, ИА Амител

Майонез / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с резкой критикой майонеза, назвав его главной "кулинарной угрозой" для россиян. Парламентарий предложил запретить популярный соус, приравняв его к табаку и алкоголю. Его слова передает RT.

«Майонез стал настоящим проклятьем отечественной кухни и серьезной угрозой здоровью россиян», – заявил Милонов.

Он предупредил, что чрезмерное употребление этого соуса может привести к массовому ожирению среди населения.

Позицию депутата поддерживают и медицинские специалисты. Врач-диетолог Наталья Лазуренко отмечает, что ежедневное потребление майонеза грозит нарушением углеводного обмена и развитием диабета второго типа.

Особую опасность представляет магазинный майонез с длительным сроком хранения, содержащий специфические добавки.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

15:49:59 08-10-2025

Да уж все продукты приравнивайте и акцизы стрегите. Чё мелочиться то?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:57:20 08-10-2025

ааа.. Милонов)))) ну этот опять
что то выкакал

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:15:18 08-10-2025

Основа майонеза растительное масло. Может все таки оно вызывает проблемы особенно после жарки на нем?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
бийчанин

17:10:29 08-10-2025

Гость (16:15:18 08-10-2025) Основа майонеза растительное масло. Может все таки оно вызыв... Конечно, проблема в майонезе, посмотрите на "бедных" депутатов - судя по результатам проведённого исследования, то больше всех «ожиревших» депутатов служат в «Единой России», и это понятно, она самая многочисленная – 151 человек. Итак, 66 человек страдают разной степенью ожирения – 44%. Во фракции КПРФ ситуация в процентном отношении несколько выше – 45%

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:00:02 08-10-2025

Гость (16:15:18 08-10-2025) Основа майонеза растительное масло. Может все таки оно вызыв... На сливочном масле жарить гораздо вреднее, там очень много насыщенных жиров. Предлагаете совсем не жарить? Всякие там оливковые с непонятным вкусом покупайте сами. Кстати, в салатах подсолнечное масло очень полезно, особенно нерафинированное.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:13:21 09-10-2025

Гость (21:00:02 08-10-2025) На сливочном масле жарить гораздо вреднее, там очень много н... избыток омеги 6 в подс масле вызывает опухоли

вред сливочного давно оспорили

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:56:33 08-10-2025

Набить Милонову башку майонезом через уши он хотя бы дурь которую потребляет выдавит

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:03:41 08-10-2025

Вреден при избытках потребления, не более.
А в растительных маслах есть и польза.
Как запретить излишки Милонова?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

21:49:40 08-10-2025

А Милонов разве не толстый? Жрет майонез под одеялом ночью. Тайком от детей и жены

  4 Нравится
Ответить
